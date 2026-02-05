Zukunftslösungen, Fachwissen und Networking – exklusiv auf Österreichs Leitmesse.

Die Energiesparmesse verknüpft von 25. Februar – 27. Februar 2026 die Themen Heizung, Energietechnik, Bad, Sanitär und Installationstechnik sowie von 26. Februar – 1. März auch Bauen, Sanieren und Wohnen zum wichtigsten Branchentreffpunkt für alle Handwerker und Entscheider. Österreichs Fachmesse bietet ein kompaktes Update zu Technologien, Trends und Herstellern – von der Gebäudehülle bis zur Haustechnik.

Die Energiesparmesse Österreichs richtet sich an Installateure, Elektriker, Energieberater, Kommunen, Planer, Architekturbüros, Bauträger und alle, die in der Energiebranche aktiv gestalten wollen.

Praxisnah. Branchenübergreifend. Wirklich relevant.

Die Energiesparmesse steht seit 40 Jahren als unabhängige Plattform für nachhaltige Energienutzung und innovative Lösungen in den Bereichen Wärme, Heizung, erneuerbare Energien, Hausbau, Smart Home, Elektromobilität und vieles mehr. 380 Aussteller präsentieren sich in drei Hallen auf 37.000 m². Laut Dir. Mag. Robert Schneider, Geschäftsführer Messe Wels, geht Österreichs SHK- Leitmesse mit dem umfassendsten Marktüberblick gezielt auf die Bedürfnisse der Fachbesucher ein. „Die Energiesparmesse ist Österreichs einzige unabhängige Plattform, auf der alle relevanten Produkte und Neuheiten auf einmal entdeckt werden können.“

Das „Kompetenzzentrum Wärmepumpe“ ist eine neue Sonderschau des Verbands Wärmepumpe Austria. Hier präsentieren sich Verbandsmitglieder, wie beispielsweise Austria Email, Buderus, Daikin, CHOFU Seisakusho oder IDM-Energiesysteme. Thematisch soll der Fokus 2026 auf den mehrgeschoßigen Wohnbau und energieeffiziente Lösungen gelegt werden. Bauträger, Genossenschaften und Energieexperten können sich zum Thema Großwärmepumpen austauschen. Die Netzwerklounge ist der ideale Ort, um Fachgespräche im gemütlichen Rahmen zu führen. Eine Premiere feiert auch VIZ-Gemeinschaftsschau. Die Kooperation mit dem Verband der Installations-Zulieferindustrie (VIZ) wird 2026 als gemeinsame Ausstellerfläche fortgeführt.

Im SHK-Bereich haben sich bereits namhafte Aussteller eingetragen – darunter Alumero, Artweger, Bosch, BWT, Danfoss, ETA Heiztechnik, Fröling, Fronius, Grohe, Grünbeck, Geberit, Hargassner, Herz Energietechnik, HL Hutterer & Lechner, Holter, HSK Duschkabinen, Ochsner, Ökofen, KE Kelit, Kronotech, Makita, Mara Solar, M-Tec, Oasebad, Peak PV, Prefa, PG Austria / Vogel & Noot, Robert Bosch AG, Testo, SKE Engineering, Stiebel Eltron, Uponor, Windhager und Wolf Klima- und Heiztechnik sowie Ökoteam Solar, Energy 3000, Solarfocus, Guntamatic, Heizomat, Variotherm, Heliotherm, OVUM Heiztechnik, Varta Storage, Suntastic Solar, Dry Tec und Herz Energietechnik. Marken wie Vaillant, Daikin, Sonnenkraft oder Laufen sind exklusiv am Messestand des Großhändlers Holter vertreten. Entdecken Sie die Neuheiten der Aussteller – die innovativsten Unternehmen in den Bereichen Energietechnik, Energieeinsparung und Energieeffizienz von einer unabhängigen Fachjury mit dem „EnergieGenie“ ausgezeichnet.

Ein Gratis-Busservice aus Niederösterreich, Salzburg, Steiermark und Tirol erleichtert die Teilnahme, exklusive Networking-Events wie der Branchenabend „Netzwerkabend der Installation“ laden zum fachlichen Austausch.

Neu: Die Elektromobilitätsmesse E‑Car‑Days in Halle 21 ist eine logische und zukunftsweisende Ergänzung des Ausstellungsspektrums rund um Photovoltaik, Energiemanagement, Speicher- und Ladeinfrastruktur sowie Smart-Home-Lösungen und zeigt kleine Nutzfahrzeuge für all jene, die das Thema Flottenmanagement und Fuhrparkumstellung interessiert. Planer und Fachhandwerk erhalten hier Kompaktwissen, Herstellerkontakte und Lösungen für die Praxis — ideal für die Projektvorbereitung und Systemintegration. So bleibt die Energiesparmesse für Installateure ein wichtiger Impulsgeber und Geschäftstreff.

Optimale Synergien

Der Bau-Bereich findet von 26. Februar bis 1. März 2026 in der neuen Messehalle 22 auf 9.200 m² Ausstellungsfläche seine neue Heimat. Damit bietet sich für SHK-Handwerker bei einem Besuch am Donnerstag oder Freitag die Möglichkeit, auch Neuheiten bei Fenstern, Ziegeln, Dämmstoffe, Bauelementen u.v.a.m. zu entdecken. Die Messehalle 22 erfüllt den Niedrigstenergiestandard mit geringem Heizwärmebedarf, gedeckt über Fernwärme. Die Kühlung erfolgt innovativ über Grundwasser. Besuchen Sie die Energiesparmesse 2026 und entdecken Sie das Leuchtturmprojekt für nachhaltiges Wachstum und Innovation am modernsten Messeplatz Österreichs!

Energiesparmesse

27. Februar – 1. März 2026

26.2. Bau-Fachtag

25. – 27.2. SHK-Fachtage

NEU mit E-Car Days von 25.2. – 1. März 2026

täglich von 9 – 17 Uhr geöffnet / Messe Wels

