Die Brauchwasserwärmepumpe BWP erwärmt das Brauchwasser einfach und effizient und bietet zudem verschiedene flexible Möglichkeiten - unabhängig oder kombiniert mit anderen Wärmequellen.

Flexible Erwärmung des 270 Liter-Speichervolumens

durch die integrierte Wärmepumpe mit besonders hochleistungs­fähigem Kompressor

in Kombination mit einem Heizkessel oder Solaranlage über den eingebauten Glattrohrwärmetauscher

mit Hilfe des leistungsstarken Elektro-Heizstabes

Besondere Merkmale: