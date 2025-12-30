Fröling: BRAUCHWASSERWÄRMEPUMP BWP 300 PV
Die Brauchwasserwärmepumpe BWP erwärmt das Brauchwasser einfach und effizient und bietet zudem verschiedene flexible Möglichkeiten - unabhängig oder kombiniert mit anderen Wärmequellen.
Flexible Erwärmung des 270 Liter-Speichervolumens
- durch die integrierte Wärmepumpe mit besonders hochleistungsfähigem Kompressor
- in Kombination mit einem Heizkessel oder Solaranlage über den eingebauten Glattrohrwärmetauscher
- mit Hilfe des leistungsstarken Elektro-Heizstabes
Besondere Merkmale:
- Weitere Energiekosteneinsparung in Verbindung mit einer Photovoltaik-Anlage
- Einfache Bedienung und Montage (wird steckerfertig geliefert)
- Energiesparender Betrieb, hohe Leistungszahl (COP 3,61 nach EN 255-3 bei 7°C
- Lufttemperatur)
- Zeitliche Steuerung des Wärmepumpenbetriebs
- Hochwertige Isolierung und optimale Wärmedämmung
- Vacuumemaillierte Ausführung mit Signalanode