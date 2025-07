„Jetzt. Zukunft. Machen!“ So lautete das Motto der diesjährigen Neuheitenschauen der GC-Gruppe. Was am 3. April 2025 in Markt Schwaben begann, führte anschließend durch sechs Standorte, durch Zelte und Hallen, durch kleine Orte und große Städte. Über 60.000 Fachbesucher waren dabei und nutzten vor Ort die Chance auf einen Blick auf die Branchenneuheiten und Informationen von ihren regionalen Ansprechpartnern aus erster Hand.

In Markt Schwaben, Bremen (Stuhr-Seckenhausen), Köln, Dresden, Stuttgart und Berlin öffneten die Messepforten für Fachhandwerker, Planer, Architekten und Bauträger. Bis zu 300 Hersteller präsentierten auf zehntausenden Quadratmetern ihre Produktinnovationen und Serviceleistungen. Neben Baddesign, Wärmepumpen, Werkzeug und Installationstechnik zog auch die intelligente Gebäudesystemsteuerung verstärkt in das Messeportfolio ein. Unter anderem mit dem HEMS-System powerflow+ von Tecget, einer herstellerunabhängigen, zukunftssicheren Lösung für intelligentes Energiemanagement mit maximaler Flexibilität und hohem Mehrwert quer durch alle Gewerke.

Die Neuheitenschauen der GC-Gruppe liefern als ISH-Nachlese einen Einblick in die Zukunft der Branche und mit Fachvorträgen einen inspirierenden Ausblick auf die wesentlichen Aspekte nachhaltigen Bauens. In Zeiten, in denen Wärmewende, KI und das Zusammenwachsen der Gewerke neue Herausforderungen und Chancen mit sich bringen, geht es darum, aktiv nach vorne zu gehen. Mit Wissen und Orientierung. Und mit starken Partnern in einer Welt im Wandel. „Besucher treffen in unseren Messezelten oder in den Messehallen auf ihre persönlichen Ansprechpartner aus Industrie und Handel und tauchen zusammen in entspannter Atmosphäre in die Welt der Haustechnik, der Elektrotechnik, der Dachtechnik, des Tiefbaus und der Industrietechnik ein. Das zeichnet den besonderen Charakter unserer Neuheitenschauen aus“, sagt Thomas Werner, persönlich haftender Gesellschafter der Cordes & Graefe KG, der Holding der GC-Gruppe.

Die Zukunft der Branche basiert längst auf dem Zusammenspiel lokaler und digitaler Möglichkeiten. Das zeigt sich in der Produktentwicklung, in der Organisation der Handwerksunternehmen, in der Gebäudesteuerung und nicht zuletzt in einer smarten Rückführungslogistik alter Heizungsanlagen. Die „Schrottbienen“ etwa, Kooperationspartner der GC-Gruppe, feierten auf den Neuheitenschauen Messe-Premiere. Beginnend mit dem Ausbau alter Anlagen, deren Recycling und der Unterstützung beim Einbringen der neuen Anlagen entlasten sie Monteure und Umwelt. Ein Baustein, mit dem die Baubranche ihrer verantwortungsvollen Aufgabe in Zeiten des Klimawandels nachkommt. Der Recycling­Service stieß auf reges Interesse, genauso wie beispielsweise die Werkzeuge der DigitalBox, der neue Logistik-Service ABEX Fast Lane, die digitalen Badwelten von ELEMENTS+ oder die Systemlösungen von SISTEMS.

Im Fokus der Neuheitenschauen stand und steht weiterhin das Fachhandwerk und die Frage: Wie gelingt es, die vielfältigen Aufgaben bei vollen Terminkalendern langfristig optimal zu meistern? Neue Technologien und Serviceleistungen helfen dabei. Etwa der PV- Montageservice der GC-Gruppe im Zusammenspiel mit Thor fürs Handwerk oder geoCapture als Software für die mobile Zeiterfassung und die Einsatzplanung. Sie erhöhen die Effizienz der betrieblichen Abläufe - im Büro und auf der Baustelle.

Thomas Werner: „Die Baubranche durchlebt herausfordernde Zeiten. Die Stimmung, die Neugierde und die Motivation aller Partner im dreistufigen Vertriebsweg auf den Neuheitenschauen zeigte: Alle sind bereit, jetzt Zukunft zu machen. Das ist der Schlüssel in einem Markt, der voller Lösungen ist.“