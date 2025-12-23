23.12.2025  Pressemeldung Alle News von Fröling

Fröling: MODUL-SCHICHTSPEICHER FW UND FRISCHWASSERMODUL FWM

Der Schichtspeicher ist in den Größen 850, 1000 und 1500 und wahl­weise mit bzw. ohne Solarregister erhältlich.

Durch die Kombinations­möglichkeiten mit dem kompletten Fröling Speicherprogramm können optimale Lösungen für nahezu jeden Einsatzbereich gefunden werden. Das Hochleistungs-Solarregister sorgt bei großem Energieangebot der Solaranlage für eine komplette Ladung des gesamten Speichervolu­mens.

Besondere Merkmale:

  • Fühlerleiste für flexible Positionierung der Fühler
  • Bis zu 20% mehr Energieausbeute durch hochwertige Isolierung (Neopor und Vlies)
  • Höhere Schüttleistung durch speziell entwickeltes Temperaturleitsystem TLS
  • Weniger Primärenergiebedarf für Speicheraufladung aufgrund TLS
  • Geringere Speichervolumen und Solarkollektorflächen notwendig
  • Geringer Platzbedarf
  • Einfache Montage
  • Geringer Verrohrungsaufwand durch komplett verrohrtes Innenleben
  • Mit komplettem Fröling-Speicherprogramm kombinierbar

 

Fröling Standort München
Fröling Standort München
Max-Planck-Straße 6
85609 Aschheim
Deutschland
Telefon:  089 - 927926-0
www.froeling.com
