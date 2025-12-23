Der Schichtspeicher ist in den Größen 850, 1000 und 1500 und wahl­weise mit bzw. ohne Solarregister erhältlich.

Durch die Kombinations­möglichkeiten mit dem kompletten Fröling Speicherprogramm können optimale Lösungen für nahezu jeden Einsatzbereich gefunden werden. Das Hochleistungs-Solarregister sorgt bei großem Energieangebot der Solaranlage für eine komplette Ladung des gesamten Speichervolu­mens.

Besondere Merkmale: