Fröling: MODUL-SCHICHTSPEICHER FW UND FRISCHWASSERMODUL FWM
Durch die Kombinationsmöglichkeiten mit dem kompletten Fröling Speicherprogramm können optimale Lösungen für nahezu jeden Einsatzbereich gefunden werden. Das Hochleistungs-Solarregister sorgt bei großem Energieangebot der Solaranlage für eine komplette Ladung des gesamten Speichervolumens.
Besondere Merkmale:
- Fühlerleiste für flexible Positionierung der Fühler
- Bis zu 20% mehr Energieausbeute durch hochwertige Isolierung (Neopor und Vlies)
- Höhere Schüttleistung durch speziell entwickeltes Temperaturleitsystem TLS
- Weniger Primärenergiebedarf für Speicheraufladung aufgrund TLS
- Geringere Speichervolumen und Solarkollektorflächen notwendig
- Geringer Platzbedarf
- Einfache Montage
- Geringer Verrohrungsaufwand durch komplett verrohrtes Innenleben
- Mit komplettem Fröling-Speicherprogramm kombinierbar