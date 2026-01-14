14.01.2026  Pressemeldung Alle News von HARGASSNER

HARGASSNER: Airflow M Basic

Luft-Wasser-Wärmepumpe für einfache Steuerung

Kompakt, modern und leise: So präsentiert sich die neue Hargassner Luft/Wasser-Wärmepumpe. Hocheffiziente Leistungszahlen sowie eine ausgeklügelte Steuerung sprechen für sich. Energieeffizienzklasse bis zu A+++

Die Wärmepumpe Airflow M in Variante "BASIC" ermöglicht eine einfache stufenlose Regelung.

Leiser Betrieb und hohe Energieeffizienz

Das moderne Innenmodul „BASIC“ (Bild) ist für die einfache Steuerung der Heizungsanlage gedacht.

Witterungsbeständig & pulverbeschichtet

Der gesamte Kältekreislauf der Wärmepumpen-Anlage befindet sich im Außengerät, daher ist die Montage sehr einfach und kein eigener Kältetechniker notwendig. Das Innenmodul übernimmt die Regelung für die Raumheizung, -kühlung sowie die Erzeugung von Warmwasser. Die sehr gute Energieeffizienz liegt mit einem SCOP von bis zu 4,76. Effektiver Betrieb bis minus 25 ºC.

Hybrideinsatz vorgesehen

Mithilfe der intelligenten Hybridfunktion ist sie auch perfekt mit Hargassner Biomasseheizungen kombinierbar. So geht zeitgemäßes und sparsames Heizen und Kühlen in Ein- und Zweifamilienhäusern.

Im Lieferumfang enthalten:  Stufenlos regelbare Hocheffizienzpumpe, Außentemperaturfühler, Durchflusssensor, 3/4'' Überströmventil 

Vorteile:

  • Steuerung der gesamten Heizungsanlage
  • Bedieneinheit Touch 7" Farb-Touchscreen-Display
  • Hocheffizienzpumpe stufenlos regelbar
  • intelligente Hybridfunktion mit Biomasseheizkessel
  • bis zu 65 °C Heizungswasser/Vorlauf möglich
  • Heizen und Kühlen serienmäßig

Mehr zum Produkt auf hargassner.com:

Entdecken Sie die vollständigen technischen Daten, das Prospekt, die Schnittbilder und das verfügbare Zubehör gleich auf der Hargassner Webseite. 

Mehr dazu

HARGASSNER Ges mbH
HARGASSNER Ges mbH
Pellet-Stückholz-Hackgutheizungen | Solarkollektoren | Wärmepumpe
Anton Hargassner Straße 1
4952 Weng im Innkreis
Österreich
Telefon:  +43 7723 5274-0
www.hargassner.com
