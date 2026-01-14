Kompakt, modern und leise: So präsentiert sich die neue Hargassner Luft/Wasser-Wärmepumpe. Hocheffiziente Leistungszahlen sowie eine ausgeklügelte Steuerung sprechen für sich. Energieeffizienzklasse bis zu A+++

Die Wärmepumpe Airflow M in Variante "BASIC" ermöglicht eine einfache stufenlose Regelung.



Leiser Betrieb und hohe Energieeffizienz



Das moderne Innenmodul „BASIC“ (Bild) ist für die einfache Steuerung der Heizungsanlage gedacht.



Witterungsbeständig & pulverbeschichtet



Der gesamte Kältekreislauf der Wärmepumpen-Anlage befindet sich im Außengerät, daher ist die Montage sehr einfach und kein eigener Kältetechniker notwendig. Das Innenmodul übernimmt die Regelung für die Raumheizung, -kühlung sowie die Erzeugung von Warmwasser. Die sehr gute Energieeffizienz liegt mit einem SCOP von bis zu 4,76. Effektiver Betrieb bis minus 25 ºC.



Hybrideinsatz vorgesehen



Mithilfe der intelligenten Hybridfunktion ist sie auch perfekt mit Hargassner Biomasseheizungen kombinierbar. So geht zeitgemäßes und sparsames Heizen und Kühlen in Ein- und Zweifamilienhäusern.



Im Lieferumfang enthalten: Stufenlos regelbare Hocheffizienzpumpe, Außentemperaturfühler, Durchflusssensor, 3/4'' Überströmventil

Vorteile:

Steuerung der gesamten Heizungsanlage

Bedieneinheit Touch 7" Farb-Touchscreen-Display

Hocheffizienzpumpe stufenlos regelbar

intelligente Hybridfunktion mit Biomasseheizkessel

bis zu 65 °C Heizungswasser/Vorlauf möglich

Heizen und Kühlen serienmäßig

