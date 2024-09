Ob Wärmepumpe, Elektrowärme, Warmwasser oder Lüftung – die intelligenten Systemlösungen von Dimplex sorgen bei minimalem Energieverbrauch für maximale Lebensqualität. Ganz im Sinne des Firmenmottos „Experience Better Living“ zeigt Dimplex auf der GET NORD in Hamburg vom 21. bis 23. November 2024 nachhaltige und innovative Konzepte, die im Alltag für mehr Wohlbefinden sorgen. Zu den Dimplex Messehighlights zählen dabei System E, das Wärmepumpensystem mit natürlichem Kältemittel R290, das speziell für Renovierungsprojekte mit Heizkörpern entwickelt wurde. Als Markt- und Technologieführer für Wärmepumpen mit größerer Leistung präsentiert Dimplex außerdem mit System C eine zuverlässige und nachhaltige Heizlösung für Gebäude mit höherem Energiebedarf. Als Produktneuheit werden auf der GET NORD erstmals die Wohnungsübergabe-Stationen und Gasthermen-Austauschstationen von Dimplex zu sehen sein. Individuell konfigurierbar stellen diese eine komfortable Lösung zur hygienischen Trinkwasserbereitung in Mehrfamilienhäusern dar.

Lernen Sie die individuellen Systemlösungen von Dimplex besser kennen und besuchen Sie uns vom 21. bis 23. November 2024 auf der GET NORD, Halle/Stand A4.441!