Die Regenwassermanagementsysteme Sanirain ermöglichen die Nutzung von Brauchwasser für WC-Spülungen, Waschmaschinen und Bewässerungssysteme. Bildnachweis: SFA Deutschland GmbH

Als einer der führenden Anbieter von Pumpenlösungen für den privaten und gewerblichen Bereich präsentierte die SFA Gruppe auf der ISH in Frankfurt ihr umfassendes Portfolio für den gesamten Wasserkreislauf – vom Sammeln und Fördern bis zur nachhaltigen Nutzung. Ein Highlight waren die neuen Regen- und Klarwassersysteme, die alternative Wasserquellen nutzen und durch intelligente Steuerungstechnik eine effiziente Wasserversorgung für Wohngebäude, Gärten und gewerbliche Anwendungen ermöglichen.

Bei einem durchschnittlichen Wasserverbrauch von 121 Litern pro Person täglich entfallen 63 Prozent auf Körperpflege und Toilettenspülung, während nur 4 Prozent für den direkten Konsum genutzt werden. SFA bietet mit fünf Produktkategorien und rund 30 Lösungen eine nachhaltige Antwort auf die wachsenden Anforderungen an ein ressourcenschonendes Wassermanagement.

Dazu zählen Gartenpumpen, Druckerhöhungspumpen, Hauswasserwerke, Brunnenpumpen und vollautomatische Regenwassernutzungsanlagen. Hochwertige Materialien, energieeffiziente Steuerungen und moderne Technik reduzieren den Trinkwasserverbrauch und senken Betriebskosten.

Die vorgestellten Modelle im Überblick:

Sanirain – Smarte Regenwassernutzung für Ein- und Mehrfamilienhäuser

Sanirain-Anlagen versorgen Toiletten, Waschmaschinen und Gärten mit nicht-trinkbarem Brauchwasser. Sie kombinieren eine SFA-Druckerhöhungspumpe mit einer SFA-Presscontrol-Drucksteuerung. Ein Sensor überwacht den Wasserstand im Haupttank und aktiviert bei Bedarf die Wassereinspeisung aus dem Trinkwassernetz. Alle Modelle trennen Trink- und Brauchwasser gemäß EN 1717.

Sanirain 6 bietet eine Förderleistung von 5,2 m³/h, eine Förderhöhe von 52 m und eine Saughöhe von 8 m und eignet sich damit ideal für Mehrfamilienhäuser. Eine RCC-Steuerung, ein Trockenlaufschutz und eine Hygienespülung sorgen für einen sicheren Betrieb. Sanirain 4 ist mit einer Förderleistung von 4 m³/h und einer Förderhöhe von 40 m für Ein- und Zweifamilienhäuser konzipiert. Während Sanirain 4 und Sanirain 6 über einen Füllstandsgeber verfügen, bietet Sanirain 4 Comfort eine exakte Füllstandsanzeige.

Sanijet – Kompakte Kreiselpumpen für flexible Einsätze

Sanijet-Kreiselpumpen nutzen Zentrifugalkraft für eine kontinuierliche Wasserförderung und eignen sich für mobile und feste Installationen.

Sanijet 4-50, eine tragbare Edelstahl-Kreiselpumpe, fördert bis zu 3,6 m³/h bei bis zu 50 m Förderhöhe und 8 bar Betriebsdruck. Kompakt, transportabel und einfach zu bedienen, ist sie ideal für Gartenbewässerung, kleine Waschanlagen und Haustechnik.

Sanijet 5-55 PC3 bietet bis zu 5 m³/h Förderleistung, bis zu 54 m Förderhöhe und 8 m Saughöhe. Die Presscontrol PC3-Steuerung verfügt über einen individuell einstellbaren Einschaltdruck von 1,5 bis 3,5 bar. Bei Druckabfall im angeschlossenen Verbrauchersystem unter den eingestellten Wert schaltet sich die Pumpe automatisch wieder ein und gewährleistet die Wasserversorgung der Verbraucher. Hydraulische Dämpfer gewährleisten einen geräuscharmen Betrieb. Sanijet 5-55 PC3 eignet sich für die Hauswasserversorgung, Gartenbewässerung und Druckerhöhung in kleineren gewerblichen Anwendungen.

SaniMHP – Effiziente, laufruhige Kreiselpumpen für Haus und Garten

Die mehrstufigen SaniMHP-Kreiselpumpen sind dank optimiertem Design besonders leise und saugen Wasser aus bis zu 8 Metern an, wodurch sie klassischen Pumpen überlegen sind.

SaniMHP 4-40 PC2 und PC3 erreichen jeweils eine Förderleistung von 4 m³/h und eine Förderhöhe von 40 m. Die Presscontrol PC2-Steuerung startet automatisch bei 2,4 bar, während PC3 eine einstellbare Drucksteuerung von 1,5 bis 3,5 bar bietet. Beide Modelle stoppen bei Wassermangel, PC3 führt zudem mehrere Neustartversuche über 24 Stunden durch.

SaniMHP 9-50 PC4 ist eine leistungsstarke, selbstansaugende Kreiselpumpe mit 8,7 m³/h Förderleistung und 50 m Förderhöhe, ausgelegt für den häuslichen oder semi-professionellen Bedarf. Die automatische Presscontrol PC4-Steuerung passt den Betrieb an den Wasserbedarf an. Die kompakte Bauweise mit Edelstahlwelle und verschleißfesten Noryl-Leiträdern gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Saniboost – Hauswasserwerke für stabile Wasserversorgung.

Saniboost überzeugt durch eine präzise Drucksteuerung für eine effiziente Wasserversorgung. Damit ist Saniboost besonders geeignet für Anwendungen mit geringem Durchfluss wie Tropfbewässerung oder Spülsysteme. Die Aufrechterhaltung des Drucks wird durch einen Pufferbehälter ermöglicht, durch welchen zugleich die Pumpenstarts reduziert werden. Folglich werden Geräusche vermindert und die Lebensdauer der Pumpe verlängert.

Saniboost Smart, mit drehzahlgeregelter Pumpe und bürstenloser Technologie, ermöglicht bis zu 50 % Verbrauchsreduzierung im Vergleich zu einem herkömmlichen Motor. Das System erreicht bis zu 5,2 m³/h Förderleistung, 56 m Förderhöhe und 4 m Saughöhe. Ein besonders leiser Betrieb zeichnet das System zusätzlich aus.

Saniboost SJ 4-50 kombiniert die selbstansaugende Sanijet-Pumpe 4-50 mit einem 20-Liter-Blasenspeicher sowie dem SFA-Druckschalter Presscontrol PC5 zur Steuerung der Anlage. Mit maximal 3,6 m³/h Förderleistung, bis zu 50 m Förderhöhe und 8 m Saughöhe stellt das Hauswasserwerk eine zuverlässige Hauswasserversorgung sicher.

Saniwell – Leistungsstarke Brunnenpumpen für tiefe Wasservorkommen

Saniwell-Tauchpumpen fördern Wasser aus tiefen Brunnen und Zisternen für den Gebrauch in Haushalt und Garten.

Saniwell 4-50 IPC-FB bietet 5 m³/h Förderleistung, 50 m Förderhöhe und einen 20-Liter-Membrantank. Ein schwimmendes Saugrohr sorgt für sauberes Wasser, während Trockenlaufschutz und Re-Start-Funktion die Betriebssicherheit erhöhen.

Die Saniwell 4-50 IPC-FB ist eine kompakte Set-Lösung zur automatischen Wasserversorgung und Tropfbewässerung. Sie umfasst eine mehrstufige Tauchpumpe mit schwimmender Entnahme, einen 20-Liter-Membrantank und integrierten Trockenlaufschutz für einen sicheren, nachhaltigen Betrieb. Bildnachweis: SFA Deutschland GmbH

Saniwell 3-60 ist eine 3-Zoll-Tiefbrunnenpumpe für enge Bohrungen mit 3,1 m³/h Förderleistung und 57 m Förderhöhe. Mantelstromkühlung ermöglicht einen effizienten Betrieb auch in horizontaler Position.

Saniwell 3-60 ist eine mehrstufige Tauchpumpe für Klarwasser aus Brunnen, Zisternen und Regenwasserspeichern – ideal für Hauswasserversorgung und Gartenbewässerung und verschiedene Anwendungen, die einen konstanten Druck und Durchfluss erfordern. Bildnachweis: SFA Deutschland GmbH