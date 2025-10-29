Wenn Brenner ausfallen, zählt jede Minute. Anstatt mühsam Blink-Codes am Entstörknopf zu entziffern, sorgt das ecom-xRE der ecom GmbH dafür, dass Störungen schnell und zuverlässig erkannt werden. Der innovative Auslesekopf für digitale Feuerungsautomaten bringt Klarheit in Sekunden und macht komplexe Fehleranalysen zum Kinderspiel.

Das kompakte Gerät liest die vom Feuerungsautomaten gesendeten Informationen automatisch aus und stellt sie sofort auf einem beleuchteten Display dar - so sind sie auch in schlecht beleuchteten Heizungsräumen gut lesbar. Dabei erkennt das ecom-xRE selbstverständlich unterschiedliche Modelle von Honeywell-Satronic und Siemens-Landis & Staefa. Neben aktuellen und vergangenen Störungen zeigt es den Brenner-Betriebszustand, misst das Flammsignal mit Soll-Ist-Vergleich und dokumentiert Verzögerungen bei der Flammbildung.

Mit diesen Funktionen wird der Serviceeinsatz deutlich effizienter: Techniker und Servicemitarbeiter finden Ursachen schneller und führen Reparaturen gezielter durch. So reduzieren sie nicht nur die Ausfallzeit, sondern auch der Brennstoffverbrauch und mögliche Ersatzteilkosten. Mit dem handlichen Format (ca. 88 x 41 x 32 mm, rund 150 g inkl. Batterien) passt das ecom-xRE in jede Hosen- oder Brusttasche – ein zuverlässiger Begleiter im täglichen Einsatz.

Die hochwertige Messtechnik wird mit intelligenten Funktionen und Services kombiniert, um maximale Kundenzufriedenheit zu sichern. Alle Vorteile sind kompakt auf der Website www.ecom.de/productcats/stoerungsdiagnose/ zusammengefasst.

Diese und viele weitere nützliche Lösungen können Sie auch ganz bequem über den ecom-Webshop bestellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ecom.de oder in den sozialen Netzwerken Instagram und Facebook.