Der neue Fettabscheider EasyClean ground Multi: die All inclusive-Lösung vereint Fettabscheider, Probenahme und Pumpstation in einem kompakten und abgestimmten System. Quelle: KESSEL

Mit dem neuen EasyClean ground Multi bietet der Entwässerungsspezialist KESSEL eine praxisgerechte und platzsparende Komplettlösung für den Erdeinbau. Fettabscheider, Probenahme und Pumpstation sind in einem einzigen, aufeinander abgestimmten System integriert, was Zeit und Kosten bei der Planung, Installation und Wartung spart. Die Kombination aus innovativer Konstruktion, nutzerorientierten Details und erhöhter Grundwasserbeständigkeit bis zur Oberkante des Behälters macht den Fettabscheider EasyClean ground Multi zu einer sicheren und wirtschaftlichen Wahl für Planer, Betreiber und das Fachhandwerk.

Leicht und kompakt – aus einem Guss

Der neue Zweikammerbehälter wird im Rotationsverfahren aus dauerhaft beständigem Polyethylen (PE) gefertigt. Diese moderne Produktionstechnik ermöglicht eine leichte, hochstabile Konstruktion aus einem Stück. Da die Trennwand zwischen Abscheider- und Pumpenbereich nach oben nicht durchgängig ist, sind beide Kammern über die Zugangsöffnung einsehbar. „Unser überarbeitetes Aufsatzsystem macht die tägliche Arbeit deutlich einfacher“, betont Alexander Steinherr, Produktmanager Abscheidetechnik bei KESSEL. „Zur Eigenkontrolle, Sichtprüfung aller wichtigen Komponenten und zur Probenahme genügt das Öffnen des handlichen 600er-Deckels. Mit der Entnahme eines zweiten Schachtrings lässt sich die Öffnung bei Bedarf auf 800 mm vergrößern, für einen komfortablen und sicheren Service-Zugang.“

Die All inclusive-Lösung bietet:

Erhöhte Grundwasserbeständigkeit bis zur Oberkante des Behälters

bis zur Oberkante des Behälters Hohe Auftriebssicherheit dank innovativer Rippenkonstruktion

dank innovativer Rippenkonstruktion Überarbeitetes Aufsatzsystem mit Einsehbarkeit beider Kammern, variabler Öffnung mit 600 oder 800 mm Durchmesser und werkzeuglosem Lock & Lift Verschluss-System

mit Einsehbarkeit beider Kammern, variabler Öffnung mit 600 oder 800 mm Durchmesser und werkzeuglosem Lock & Lift Verschluss-System Komfortable Wartung : Pumpen und Rückschlageinheit können von oben entnommen und außerhalb der Anlage gewartet werden

: Pumpen und Rückschlageinheit können von oben entnommen und außerhalb der Anlage gewartet werden Ein Schaltgerät für die Steuerung der kompletten Anlage

für die Steuerung der kompletten Anlage Flexible Anschlussmöglichkeiten für Kabel, Entlüftung und Zuläufe

Kundenorientiert und flexibel – bis ins Detail

Ein wesentliches Entwicklungsziel war die Reduzierung von Wartungsaufwänden und Stillstandszeiten. Neben den zwei überflutbaren Pumpen ist auch die Rückschlageinheit nicht fest im Behälter verbaut, sodass die Komponenten bequem und werkzeuglos von oben entnommen und außerhalb der Anlage gewartet werden können. „So muss niemand in die Anlage einsteigen, um die vorgeschriebenen Wartungsintervalle einzuhalten. Durch unseren variablen Zulauf- und Absperr-Regler gewährleisten wir zudem den reibungslosen Betrieb während der Wartung, erleichtern das Handling und sparen Zeit und Kosten“, so Steinherr.

Zur Eigenkontrolle, Sichtprüfung aller wichtigen Komponenten und Probenahme genügt das Öffnen des 600er-Deckels. Durch die Entnahme eines zweiten Schachtrings lässt sich der Zugang auf 800 mm erweitern. Pumpen und Rückschlageinheit sind werkzeuglos von oben entnehmbar und lassen sich bequem außerhalb der Anlage warten. Quelle: KESSEL

Der EasyClean ground Multi ist in den Nenngrößen NS 4, NS 7 und NS 10 erhältlich. Die All inclusive-Lösung wird für die Belastungsklassen A/B und D angeboten, wobei in der Belastungsklasse B durch die hohe Auftriebssicherheit bis zu einem relativ hohen Grundwasserstand keine baulichen Sondermaßnahmen nötig sind. Erst ab Klasse D 400 ist bauseitig eine Lastverteilplatte erforderlich. Optional verfügbar ist das Schichtdickenmessgerät SonicControl, mit dem die Entsorgungszyklen des Abscheiders überwacht und bedarfsgerecht optimiert werden können.

Weitere Informationen zum neuen Fettabscheider EasyClean ground Multi finden Sie unter www.kessel.de/easyclean-multi.