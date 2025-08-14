Dornbracht ist bereits seit mehreren Jahren erfolgreich auf verschiedenen Social-Media-Kanälen aktiv. Jetzt hat die Online-Präsenz des Armaturenherstellers kreativen Zuwachs bekommen: Unter dem Namen „WeAreDornbracht“ gewähren die Auszubildenden des Unternehmens auf Instagram und TikTok spannende Einblicke in ihren Ausbildungsalltag – authentisch, persönlich und mit jeder Menge Teamgeist.

Entstanden ist das Projekt im Rahmen einer unternehmensweiten Initiative, bei der Auszubildende ihre Ideen vor der Geschäftsleitung und dem Management-Team pitchen. Die neuen Social-Media-Kanäle sind das Ergebnis eines besonders überzeugenden Konzepts. Die Planung und Umsetzung der Beiträge liegt in den Händen der Dornbracht-Auszubildenden Tamara Marin Gandul, Janka Dobers und Bilal Özkök. Sie organisieren und steuern den Content in enger Abstimmung mit der Personal- und Marketing-Abteilung des Unternehmens, sind aber auch vor der Kamera aktiv. Tamara Marin Gandul: „Bei uns steht das Team im Vordergrund. Uns geht es nicht um Hochglanz-Inszenierungen, sondern um echte Einblicke in unseren Arbeitsalltag, ehrliche Geschichten und die Menschen, die Dornbracht so besonders machen.“

Mit „WeAreDornbracht“ haben die Auszubildenden auf Instagram und TikTok ihre eigene Social-Media-Präsenz. Hier geben sie Einblicke in ihren Berufsalltag. Copyright: Dornbracht

Die Posts sind ebenso informativ wie humorvoll: Neben Inhalten zu den verschiedenen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen gibt es Beiträge zu Teambuilding-Events oder witzige Clips wie „Dein Work-Bestie hat Urlaub“, „Du versuchst, deine Arbeitskollegin aufzumuntern“ oder „Das Office brennt – nur die wichtigsten Sachen mitnehmen“.

Initiiert hat die kreativen Azubi-Pitches Lina Dreising, die bei Dornbracht als People Development Specialist und Ausbildungsbeauftragte tätig ist: „Es ist immer wieder fantastisch zu sehen, wie unsere Auszubildenden kreative Ideen entwickeln und diese mit ganz viel Enthusiasmus umsetzen. Für mich gehört es zu einer guten Ausbildung, den jungen Menschen früh Verantwortung zu übertragen und ihnen die Möglichkeit zu geben, Aufgaben eigenständig zu meistern. Denn wer selbst Entscheidungen treffen darf, entwickelt nicht nur fachliche Kompetenzen, sondern auch Selbstbewusstsein, Teamfähigkeit und ein starkes Gefühl für die eigenen Stärken – die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft.“

„WeAreDornbracht“ Instagram

„WeAreDornbracht“ TikTok