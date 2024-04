Mit nur 8 cm Tiefe und einem großzügigen Spülvolumen von bis zu 7 Litern ist der Octa II Spülkasten im neuen TECEprofil WC-Modul ein echter Problemlöser für herausfordernde Platzverhältnisse in Bad und WC.

Ganz gleich, wie die baulichen Gegebenheiten im Badezimmer sind, mit dem neuen TECEprofil WC-Modul Octa II Spülkasten bietet das Emsdettener Unternehmen eine Lösung an, die sich in jeder Raumsituation souverän behauptet und mehr Freiraum für die Badgestaltung zulässt. Möglich macht das die schlanke Bautiefe des Spülkastens von nur 8 cm. Weiterhin bietet er mit 7 Litern Füllmenge immer ausreichendes Wasservolumen – selbst wenn sofort nachgespült wird. Damit ist der Octa II Spülkasten ein echter Problemlöser für herausfordernde Platzverhältnisse in Bad und WC und rundet das Angebot für spezielle Bausituationen im umfangreichen TECEprofil WC-Modul Sortiment ab.

Neben der schlanken Bauweise überzeugt der Octa II Spülkasten durch eine mühelose Montage. Das WC-Modul wird komplett vormontiert geliefert, der Spülkasten selbst muss daher im Rohbau nicht geöffnet werden. Der Wasseranschluss des neuen Spülkastens verfügt über ein ½“- Außengewinde und ist darüber hinaus noch Schnelladapter-kompatibel – mühsames Eindichten entfällt. Das Modul kann alleinstehend vor der Wand, im Holz- oder Metall-Ständerwerk und im TECEprofil Vorwandsystem installiert werden. Dank vierstufiger Fixierung lässt sich der Ablaufbogen einfach in der benötigten Tiefe befestigen. Besonders praktisch: Der Ablaufbogen ist in den hinteren beiden Positionen auch für einen seitlichen Anschluss schwenkbar. Mit einem speziellen Adapter ist es darüber hinaus möglich, einen Anschluss direkt nach hinten zu installieren.

Gerüstet für jede Einbausituation

Besondere Grundrisse erfordern besondere Technik. Wie zum Beispiel kleine Bäder, WCs unter niedrigen Fensterbrüstungen, häufig auch Gäste-WCs oder beliebte Gesamtkonstruktionen mit Aufsatzwaschtischen. Es gibt eine Vielzahl an Herausforderungen, die bei der Planung von Spülkästen zu berücksichtigen sind. Die TECE-Palette bietet immer das passende Modul: Vom universellen Klassiker in der Bauhöhe 1120 mm, über 980 mm und 820 mm speziell für Einsatzbereiche unter niedrigen Fensterbrüstungen bis hin zum 750-mm-Modul für die gemeinsame Konstruktion mit Aufsatzwaschtischen. Selbst für besonders enge Einbausituationen hat TECE mit dem extra schmalen 320-mm-WC-Modul die passende Lösung parat. Die neue Generation der TECE-Spülkästen ist mit jeder der über 200 TECE-Betätigungen kompatibel – egal, ob manuell, elektronisch oder pneumatisch.

TECE-Modulbefestigung 45°

Damit es auf der Baustelle einfach, sicher und fix geht, bietet TECE regelmäßig Produkte und Anpassungen, die dem Fachmann den Arbeitsalltag erleichtern. Mit der neuen 45°-Wandhalterung für Module können jetzt alle TECEprofil-Trockenbaumodule zügig in winkeligen Einbausituationen einfach an einer stabilen Wand befestigt werden. Die Gewindestangen sind direkt mit Winkeln für die Auflage der Beplankung versehen und werden mit dem beiliegenden Befestigungssatz an der stabilen Wand angebracht.