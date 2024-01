Ein weiteres spannendes Jahr der grünen Transformation liegt hinter der Hansgrohe Group. Ein Jahr mit einer Weltpremiere, zahlreichen wasser-, energie- und ressourcensparenden Produktinnovationen, diversen Auszeichnungen und dem guten Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein.

Auszeichnungen für nachhaltige Unternehmensstrategie

Der aktuelle Gewinn des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2024 bestätigt die Aktivitäten und Fortschritte des Innovationsführers. Hansgrohe gehört damit zu den 100 Unternehmen Deutschlands, die aus Sicht der Expertenjury in ihren Geschäftsfeldern „besonders wirksame und erfolgreiche Beiträge zur Transformation geleistet haben und damit zu Vorbildern geworden sind“.

Mit dem Global Transition Award von Handelsblatt, Capgemini, right und techem ist Hansgrohe im Oktober 2023 als einer der Vorreiter der Dekarbonisierung für seine „überzeugende Strategien für ein 1,5 °C konformes Wirtschaften“ ausgezeichnet worden.

Die WirtschaftsWoche zählte die Hansgrohe Group im Juni 2023 zu den ESG-Pionieren des deutschen Mittelstands. Im Ranking erreichte das Unternehmen Platz 14 von 50 in Sachen Ökologie, Soziales und gerechte Unternehmensführung und ist damit das bestplatzierte Unternehmen der deutschen Sanitärbranche.

Grüne Energie an den Standorten und in der Produktion

Bereits 2022 waren alle Standorte der Hansgrohe Group weltweit klimaneutral*. Jetzt laufen auch alle Produktionsstätten mit grüner Energie. Mit Shanghai ist der erste Produktionsstandort gasfrei und sowohl der Produktionsstandort Offenburg als auch die Hansgrohe Vertriebsgesellschaft in Österreich forcieren den weiteren Ausbau von Photovoltaik-Anlagen.

Green-Company-Initiativen: Immer mehr Projekte gehen live

Fortschritte und erste Ergebnisse gab es 2023 zudem bei den von der Maxime IN TOUCH WITH OUR PLANET abgeleiteten zehn Green-Company-Initiativen: Unter dem Motto „Green Mindset“ wurden 26 Kolleginnen und Kollegen gemeinsam mit dem Bildungspartner ada Learning GmbH zu „Green Experts“ ausgebildet. Sie bauten innerhalb einer viermonatigen Lernreise zunächst theoretisches Fachwissen auf, um dieses anschließend in einer Projektphase praktisch anzuwenden. Im Rahmen der Initiative „Green Products“ wurde die hansgrohe Planet Edition entwickelt, eine wassersparende Duschbrause, die in allen nicht-wasserführenden Teilen auf ein umweltfreundliches Kunststoffrezyklat setzt. Mit dieser Alternative zu erdölbasierten Primärkunststoffen gelingt eine erhebliche Senkung des Ressourcen- und Energieverbrauchs. Die Handbrause ist zudem komplett chromfrei. Mehr Informationen: www.hansgrohe.de/bad/linien/planet-edition

Dank der Initiative „Green Packaging“, werden bis zum Jahresende 2025 auch alle neuen Produktverpackungen plastikfrei sein**. Auch extern stellt sich Hansgrohe freiwillig weiteren Verpflichtungen: So sind die Hansgrohe Klimaschutzziele einer Validierung der Science Based Target Initiative (SBTi) unterzogen worden. Außerdem hat sich das Unternehmen der WIN-Charta und dem Klimabündnis des Bundeslandes Baden-Württemberg angeschlossen.

Green Transparency Services fördert Vertriebserfolge

Auch bei den „Green Transparency Services“ ist Hansgrohe einen deutlichen Schritt weiter: Neun in 2023 veröffentlichte Environmental Product Declarations (EPD) geben zudem Aufschluss über Verbräuche und Umwelteinwirkungen von rund 1.500 Produkten der Marken AXOR und hansgrohe. Diese Kennzahlen haben mittlerweile einen großen Einfluss auf Vertriebserfolge: So wird die französische Accor Gruppe die Häuser ihrer Hotelmarken IBIS ROUGE, IBIS STYLE und IBIS BUDGET mit 50.000 wassersparenden Duschbrausen der Marke hansgrohe Crometta Vario Green ausstatten – zugunsten ihrer Klimabilanz.

Visionäres Bad-Konzept setzt Impulse

Eine weltweit beachtete Premiere feierte „Hansgrohe’s Green Vision Beyond Water: Rethinking Bathroom Culture“ im Frühjahr 2023: Das visionäre Konzept vom nachhaltigen Bad der Zukunft beeindruckte sowohl das ISH-Fachpublikum als auch die Delegierten vieler Nationen auf der UN Water Conference in New York und die Nachhaltigkeitsszene auf dem GREENTECH FESTIVAL in Berlin. Die Green Vision ist im Mai 2023 vom Rat der Formgebung außerdem mit dem German Innovation Award 2023 ausgezeichnet worden.

„Ich bin sehr begeistert davon, wie der Spirit von IN TOUCH WITH OUR PLANET auf unsere Mitarbeitenden übergesprungen ist und wie viel sich in diesem Jahr auf allen Ebenen unseres Unternehmens getan hat“, sagt Hans Jürgen Kalmbach, CEO der Hansgrohe Group. „Wir haben zudem nationale und internationale Sustainability-Netzwerke erschlossen, branchenintern wie branchenübergreifend, und auch das ist unglaublich inspirierend.“

„2023 haben wir genutzt, um uns zugunsten von Planet, Umwelt und Menschen weiterzuentwickeln. Daran werden wir 2024 nahtlos anschließen“, sagt Steffen Erath, Head of Innovation & Sustainability. In der Planung sind unter anderem kreislauffähige Produktverpackungen und die Weiterentwicklung von Circular-Economy-Maßnahmen wie der Bau einer Recyclinganlage für galvanisierte Kunststoffe am Produktionsstandort Offenburg.

* Klimaneutralität bezieht sich auf die Treibhausgasemissionen aus Scope 1 und 2 (direkte Emissionen und konsumierte Energie an den Standorten) gemäß des Greenhouse Gas Protocols. Wo immer möglich reduziert die Hansgrohe Group diese Emissionen aktiv. Die verbleibenden Emissionen werden durch anerkannte, zertifizierte Klimaschutzprojekte kompensiert.

** Bis zum Jahresende 2025 werden alle Hansgrohe Produktverpackungen, die neu in den Handel gebracht werden, frei von Plastikverpackungsmaterialien sein und können dem Papierwertstoffkreislauf zurückgeführt werden. Aufgrund von Lagerbeständen kann es dennoch vorkommen, dass weiterhin nicht plastikfreie Produktverpackungen im Umlauf sind.