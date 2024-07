Dass Klimawandel und Energiewende zu den bestimmenden Themen unserer Zeit gehören, ist mittlerweile common sense. Sehr vereinfacht ausgedrückt gibt es zwei (kombinierbare) Wege, um den wirtschaftlichen und privaten Energiebedarf zukünftig klimafreundlicher zu decken: Erstens neue und erneuerbare Energiequellen einzusetzen; zweitens vorhandene Energie(quellen) effizienter zu nutzen. Effizientere Nutzung kann zweierlei bedeuten: Entweder Maschinen, Prozesse, Workflows etc. dahingehend zu optimieren, dass ein identisches Ziel mit weniger Energieverbrauch erreicht wird; oder die Energie so einzusetzen, dass mit dem Einsatz der gleichen Menge mehr erreicht wird. Hier kommt die Energierückgewinnung ins Spiel.

Die Wiedergewinnung und Wiederverwendung von Abwasserwärme ist eine Technologie, die ACO Haustechnik zunächst erfolgreich für die Fettabscheideranlagen zur Marktreife gebracht – Stichwort ACO LipuTherm – und jetzt auf die Duschrinne übertragen hat. Das Ergebnis ist die für öffentliche Einrichtungen gedachte Duschrinne ACO ShowerDrain Public X.

ACO ShowerDrain Public X ist eine barrierefreie Reihenduschrinne aus Edelstahl mit integrierter Wärmerückgewinnung. Sie erfüllt alle notwendigen Normen im Bereich Entwässerungs- und Abdichtungstechnik sowie der Trinkwasserzulassung. Das Funktionsprinzip ist einfach, die Technik ist genial: Das warme Duschwasser tritt mit einer Temperatur von 38° C am Duschkopf aus, fließt durch den Rost, passiert den Geruchverschluss und wird gleichmäßig über einen doppelwandigen Wärmetauscher geleitet. Dabei wird das kalte Frischwasser, das durch den Wärmetauscher strömt, von ca. 10° C auf 25° C erwärmt. Durch das erwärmte Frischwasser kann die Mischarmatur den Heißwasserzufluss reduzieren. Das Duschwasser behält seine Temperatur von 38 ° C bei gleichzeitig niedrigerem Einsatz von Energie zur Warmwasseraufbereitung. Eine Lösung, die Energiekosten reduziert, ohne den Komfort einer warmen Dusche einzubüßen.

Die Duschrinne ACO ShowerDrain Public X ist sowohl für den Wandeinbau als auch für den Raumeinbau geeignet und auf Anfrage bis zu einer maximalen Länge von 6 m erhältlich. Die sichtbare Breite beträgt 145 mm, die Einbauhöhe bis Oberkante Estrich 148 mm, die Fliesenrahmenhöhe 15 mm und die Flanschbreite umlaufend 50 mm. Die werksseitig angebrachte Dichtmanschette und Höhenverstellbarkeit von 45 mm beschleunigen den Einbau. Der Anschluss über den Stutzen ist je nach Anforderung der Anschlüsse an das Rohrleitungssystem individuell wählbar. Das Herzstück der neuen ACO ShowerDrain Public X – der Wärmetauscher – verfügt über doppelwandige Kupferrohre und einen akustischen Leckage-Melder. Er ist nach DVGW/SVGW/WRAS/KIWA zertifiziert und lässt sich im eingebauten Zustand demontieren, was den einfachen Zugang zur Rohrleitung zwecks Reinigungsarbeiten ermöglicht. Vorläufige Ergebnisse der Normprüfung gem. DIN 94678 (12,5 l/min Volumenstrom, 38° C Warmwassertemperatur, 10° C Kaltwasserzulauf) versprechen eine Effizienz von bis zu 47 %. Die neue Duschrinne mit integrierter Wärmerückgewinnung ACO ShowerDrain-Public X ist ab sofort lieferbar.