Der neue Farbton „Salvia“ von Bette sorgt für eine beruhigende und natürliche Atmosphäre im Badezimmer. Quelle: Bette

Der Spezialist für Badelemente aus glasiertem Titan-Stahl, Bette, erweitert seine Farbpalette um eine neue Key Colour: „Salvia“. Der elegante Salbei-Farbton ergänzt die bestehende Auswahl von 30 Key Colours und bietet Architekten, Planern und Endkunden eine zeitgemäße Möglichkeit, Badezimmer in einer beruhigenden und harmonischen Atmosphäre zu gestalten.

„Salvia“ ist ein zarter, natürlicher Grünton, der durch seine dezente Wirkung vielseitig einsetzbar ist. Der Farbton passt ideal zu aktuellen Einrichtungstrends, die auf Natürlichkeit und Ruhe setzen. Ob in Kombination mit hellen Tönen für eine klare, moderne Linie oder mit warmen Holz- und Erdfarben für ein gemütliches Ambiente – „Salvia“ schafft neue kreative Freiräume in der Badarchitektur.

Die neue glänzende Key Colour steht für das gesamte emaillierte Sortiment von Bette zur Verfügung. Dazu gehören Badewannen, Duschen und Waschtische, die sich mit „Salvia“ in einem durchgängigen Farbkonzept gestalten lassen. Aber auch einzelne Badelemente lassen sich mit dem Farbton elegant in Szene setzen.

„Mit ‚Salvia‘ setzen wir auf einen Ton, der eine zeitlose Eleganz mit den Bedürfnissen nach Ruhe und Wohlbefinden im Bad verbindet“, erklärt Sven Rensinghoff, Marketingleiter bei Bette. „Unsere Kunden erhalten damit eine weitere Option, ihr Bad zu einem harmonischen Rückzugsort zu gestalten.“

Bette unterstreicht mit der Einführung von „Salvia“ seine Expertise in Design und Farbvielfalt, die sich in der erfolgreichen Key Colours und Bespoke Colours Farbwelt widerspiegelt.