Herr M ist ein erfolgreicher Fachberater in der Sanitärabteilung. Es fällt auf, dass sich Herr M überdurchschnittlich engagiert und bei Kunden wie aber auch im Unternehmen sehr geachtet wird.

Sein Vorgesetzter ist der Meinung, dass Herr M für die im Rahmen der Nachfolge zu besetzenden Position „Leitung Sanitärabteilung“ bestens geeignet ist. Also schlägt er der Geschäftsleitung Herrn M als zukünftigen Leiter vor.

Ein kurzes Vorgespräch mit Herrn M ist erfolgt und er hat zugestimmt. Natürlich fühlt sich Herr M geehrt, dass die Wahl auf ihn fällt. Im Nachhinein kommen ihm jedoch Zweifel, ob er das wirklich will. Gespräche mit vertrauten Personen außerhalb des Betriebes nähren noch die Zweifel. Aber jetzt absagen? Seinen Vorgesetzten enttäuschen! Herr M liebt den Umgang mit den Kunden und hat Freude an Planungsherausforderungen. Ihm ist bewusst, dass die neue Position viel Verwaltungsarbeit beinhaltet. Und plötzlich Vorgesetzter der Kollegen und Kolleginnen? Ist es das, was er wirklich will?

Kommt Ihnen die Geschichte bekannt vor?

Seit über 20 Jahre begleiten wir Unternehmen und Führungskräfte in den Bereichen Personalauswahl, Personalentwicklung und Führungskräftebegleitung (Coaching). Unsere Beratung und unsere Management Tools (DIN 33430) sind seit vielen Jahren anerkannt und unterstützen Sie in Ihrer persönlichen Entscheidungsfindung.

Verschaffen Sie sich Klarheit. Ich unterstütze Sie gerne dabei. Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses Online Erstgespräch.

