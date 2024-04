Ganz einfach eingebaut schottet das Pacifyre® NBR-plus Brandschutzband von Walraven gedämmte, nicht brennbare Rohrleitungen in R90-Qualität nach DIN 4102-11 bzw. EI 90/120 gemäß EN 13501 in Wänden (Massivwände oder leichte Trennwände) und Decken mit Brandschutzanforderungen nach MBO bzw. MLAR/LAR/RbALei ab.

Sparsam zeigt es sich durch seine Vielseitigkeit - nur eine Rolle für viele Abschottungen - seine Bauart und die Montage. Einfach das Band um die Dämmung legen, in das Bauteil schieben, fertig. Der Materialverbrauch des Pacifyre® NBR-plus Brandschutzbandes ist äußerst gering. Dank einer Schnitthilfe in der Mitte ist die Bandage in Längsrichtung einfach teilbar, so ist für den Einbau in einer Wand weniger Material vonnöten. Zudem ist das Band durch eine geringe benötigte Anzahl an Lagen auch optimal für schwer zugängliche Bereiche geeignet. Und in Decken ist nur eine Bandage deckenunterseitig erforderlich. Dabei ist auch Nullabstand zu anderen Abschottungsprodukten möglich.

Geeignet ist es auch für Abschottungen in Holzbauteilen aus Brettsperrholz (Cross Laminated Timber (CLT)). Gleichzeitig zeigt sich das Pacifyre® NBR-plus Brandschutzband widerstandsfähig, seine Nutzungskategorie X steht für die hohe Beständigkeit gegen äußere Einflüsse wie Feuchtigkeit, Witterung und UV-Strahlen. Vielseitig also auch durch Einsatzmöglichkeiten im Innen- wie im Außenbereich. Gleichzeitig ist die Oberfläche überstreichbar, ein weiteres Vielseitigkeitsplus.

So wird das neue Pacifyre® NBR-plus Brandschutzband von Walraven seinem Anspruch gerecht, sparsam, schnell und sicher abzuschotten.

Walraven Pacifyre® NBR-plus Brandschutzband

In Rollen mit fünf und zehn Metern in praktischen Kartons ist das vielseitige Walraven Pacifyre® NBR-plus Brandschutzband erhältlich. Bild: Walraven

