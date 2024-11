Geschäftsführerin Yvonne Dallmer mit Ex-Fußballer Neven Subotic bei der Spendenübergabe in Dortmund. Foto: Dallmer GmbH + Co. KG

Anlässlich seines 111-jährigen Firmenjubiläums spendet der Entwässerungsspezialist Dallmer 11.100 Euro an well:fair (ehem. Neven Subotic Stiftung). Mit diesem Betrag ermöglicht das Unternehmen den Bau eines Brunnens in Äthiopien, der einer Gemeinde von etwa 250 Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser verschaffen wird. Die Zahl 111 – die für das Jubiläum steht – findet sich symbolisch in der Fördersumme wieder. Die Spende umfasst neben dem Bau des Brunnens auch die Wartung, die Implementierung und Schulungen für die künftigen Nutzer:innen vor Ort.

Wasser als verbindendes Element

Die Unterstützung von Dallmer für well:fair (ehem. Neven Subotic Stiftung) basiert auf einer gemeinsamen Vision: Wasser als Lebensgrundlage für alle Menschen zugänglich zu machen. „Für uns ist es selbstverständlich, jederzeit Zugang zu Trinkwasser zu haben. Umso wichtiger ist es, Menschen zu unterstützen, die diesen Luxus nicht haben“, erklärt Geschäftsführerin Yvonne Dallmer. „Durch die Spende von Dallmer können wir ein weiteres Brunnenprojekt in Ostafrika realisieren. Das freut uns sehr,“ so Stiftungsgründer Neven Subotic bei der Scheckübergabe.

Globale Herausforderung: mangelnder Zugang zu sauberem Wasser

Weltweit haben rund zwei Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser. Besonders in ländlichen Regionen vieler afrikanischer Länder müssen Frauen und Kinder täglich kilometerweit laufen, um Wasser zu beschaffen. Oft trinken sie aus verschmutzten, gesundheitsschädlichen Quellen, die mit Tieren geteilt werden müssen. Die gesundheitlichen Folgen sind gravierend: Jährlich sterben viele Kinder an Durchfallerkrankungen, die durch verunreinigtes Wasser, mangelnde Hygiene und unzureichende sanitäre Einrichtungen verursacht werden. Ein Brunnen schenkt Gesundheit, Kraft und Zeit. Das heißt auch: Kinder und Jugendliche können den Unterricht besuchen, anstatt stundenlang Wasser zu schleppen.

Über well:fair (ehem. Neven Subotic Stiftung):

Seit ihrer Gründung im Jahr 2012 konnte die Stiftung des ehemaligen Profifußballers Neven Subotic über 500 Projekte realisieren – bestehend aus Brunnen und Sanitäranlagen in Gemeinden und Schulen. Weitere 120 Projekte befinden sich derzeit in Bearbeitung (Stand: 01.03.2023). Insgesamt haben bisher mehr als 300.000 Menschen einen sicheren Zugang zu Trinkwasserbrunnen und Sanitäranlagen erhalten. Damit hat die Stiftung bereits jetzt schon ihre Ziele, geplant bis 2025, erreicht. well:fair orientiert sich bei der Umsetzung ihrer Arbeit an den UN-Nachhaltigkeitszielen (siehe Ziel 1: Keine Armut, Ziel 4: Hochwertige Bildung, Ziel 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen.) Mehr Informationen zu well:fair: wellfair.ngo/