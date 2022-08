Chr. Schröder Wannentechnik - Ihr Partner für das Fachhandwerk

Chr. Schröder Wannentechnik ist ein familiengeführtes mittelständisches Unternehmen im Sanitärbereich und bereits seit über 30 Jahren erfolgreich am Markt. Dafür haben wir unternehmerische Schwerpunkte gesetzt. Einerseits stellen wir einige Sanitärprodukte in unserer eigenen Produktion her. Dazu gehören Badewannen und Duschwannen aus Acryl, Mineralmarmor und Mineralguss sowie individuelle Whirlpoolsysteme. Hinzu kommen Duschkabinen sowie das Sanitärrückwandprogramm. Auch unser Wanne über Wanne Konzept erfreut sich als schnelle und unkomplizierte Renovierungslösung großer Beliebtheit bei unseren Kunden.