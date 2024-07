„Go for Impact“ – unter diesem Motto steht die MHK Hauptversammlung 2024. Mehr als 2.500 Gäste sind der Einladung des MHK Vorstands zum größten Treffen der Branche nach Berlin gefolgt. Neben namhaften Referenten und spannenden Impulsvorträgen setzt die Messe living&style Akzente. Auf 5.000 qm präsentieren sich 108 Lieferantenpartner der Branchen rund um das Thema Haus und Wohnen. „Das ist ein eindeutiges Commitment aller Partner – egal ob aus Handel oder Handwerk, ob Verband, Hersteller oder Lieferant – und es ist ein klares Statement dafür, dass wir die schwierigen Zeiten gemeinsam meistern können“, unterstrich Volker Klodwig, Vorstandsvorsitzender der MHK Group.

Wirkung erzielen, klare Haltung zeigen und investieren, auch wenn es gerade nur die wenigsten tun, ist in den Augen der MHK Group in der aktuellen Situation wichtig und richtig. Die führende europäische Branchenplattform rund um Haus und Wohnen konnte für das herausfordernde Jahr 2023 einen Mitglieder-Rekordzuwachs von neun Prozent verzeichnen. Auch mit Blick auf den Umsatz konnte sich die Gruppe trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfeldes 2023 behaupten. „Auf diese Entwicklung sind wir stolz, weil uns das zeigt, dass unsere Leistungen relevant sind!“, so Volker Klodwig.

„Wir können Krisen in Chancen verwandeln“, betont er. Viele Unternehmer haben das eindrucksvoll bewiesen. Sie haben investiert, statt sich wie andere zurückzuziehen. Sie haben neue Geschäftsmodelle gesehen, wo andere nur Risiken erkannten, und sie haben Tatkraft gezeigt, wo andere weiterhin abgewartet und auf bessere Zeiten gehofft haben: „Diese unternehmerische Haltung charakterisiert nicht nur die MHK Group und ihre Verbände. Sie beschreibt unsere Gemeinschaft von Unternehmerinnen und Unternehmern.“ Den Weg werde man durch die aktuelle Krise weitergehen und die Gesellschafter mit wirkungsvollen Maßnahmen unterstützen. Und so steht „Go for Impact“ nicht nur als Motto der MHK Hauptversammlung. Vielmehr haben die Verbände und Systempartner in den vergangenen Monaten intensiv daran gearbeitet, den Partnerinnen und Partnern aus Handel und Handwerk ganz konkrete Lösungen und Produkte an die Hand zu geben: „Hinter unseren Impact-Paketen stecken beträchtliche Investitionen, Innovationen und Mut!“ Mit den Impact-Paketen wolle die MHK Group empowern, denn „wir wissen, dass gerade jetzt unser Fokus darauf liegen muss, unseren Gesellschafterinnen und Gesellschaftern Produkte und Lösungen bereitzustellen, die sie im Markt unterstützen, die ihr Business stärken und sie im Wettbewerb differenzieren.“

Zu den Produkten und Lösungen zählen:

Aufmerksamkeitsstarke Marketing-Kampagnen für musterhaus küchen und REDDY Küchen: Mit mehr Sichtbarkeit sorgt die MHK Group für Aufmerksamkeit und Frequenz für die beiden Handelsmarken und vor Ort in den Küchenstudios der Partnerinnen und Partner.

SHK-MARKET . SHK.MARKET ist die moderne, digitale Lösung, mit der die Fachhandwerksbetriebe ihr komplettes Bestell-Management schnell und sicher organisieren. Die Plattform bringt alle relevanten Informationen übersichtlich zusammen – vom Hersteller, über den Großhandel bis zu jedem einzelnen interdomus Haustechnik-Partner. SHK.MARKET nimmt die Komplexität aus dem Bestell-Management, macht es kosteneffizient und transparent, und hebt die Zusammenarbeit zwischen Lieferanten, Handel und Handwerksbetrieben auf ein neues Level.

Office Manager: Das neue digitale Dokumentenmanagement-System sorgt für einen klaren Überblick über alle Betriebsvorgänge. Die cloudbasierte und intuitiv zu bedienende Software digitalisiert alle erforderlichen Unterlagen und verknüpft sie mit bewährten Tools – wie beispielsweise der Küchenplanungssoftware. Dank des Office Managers können Arbeitsprozesse automatisiert und Verwaltungsaufgaben deutlich schneller und effizienter organisiert und umgesetzt werden.

CARAT kitchenstox: Die moderne 360-Grad-ERP-Lösung unterstützt den Fachhandel dabei, Betriebsprozesse schneller, transparenter und effizienter zu machen.

CARAT emotion: Das neue, jetzt verfügbare Level 2 verschafft einen signifikanten Vorsprung in Küchenplanungs- und Beratungsgesprächen, weil der Fachhandel schon im Planungsprozess zeigen kann, welches Lebensgefühl in die neue Küche einzieht.

SMILE Garantie: Das neue Garantieprodukt gibt Kundinnen und Kunden das, was sie sich am meisten wünschen: Sicherheit. Die SMILE-Garantie bietet als Allgefahren-Abdeckung für Elektrogeräte den umfassendsten Schutz, der aktuell auf dem Markt zu erhalten ist – integriert in einem einfachen Produkt. Während der Laufzeit von bis zu zwölf Jahren entstehen keine Zusatzkosten. Der integrierte Diebstahlschutz und die Übernahme von Folgeschäden sind ein zusätzliches Plus.

Firmen-Kreditkarte: Die Firmenkreditkarte der CRONBANK steht allen MHK Partnerinnen und Partnern aus dem Küchenfachhandel und dem Fachhandwerk als sicheres und flexibles Zahlungsmittel im Geschäftsalltag oder auf Reisen zur Verfügung. Komfortabel: die umfangreichen Zusatz- und Versicherungsleistungen für den Karteninhaber sowie die Risikominimierung für das Unternehmen durch eine Haftungsausschlussversicherung.

Kooperation mit EP:ElectronicPartner: Die MHK Group hat zum 1. April 2024 die Verbundgruppe ElectronicPartner als Kooperationspartner in den Verbund aufgenommen und ermöglicht dadurch allen deutschen Gesellschaftern in Handel und Handwerk auf ein großes Herstellernetzwerk direkt zuzugreifen. Damit erweitern sie ihre Angebotspalette deutlich. Über den EP:Onlineshop, den die MHK Partnerinnen und Partner ganz einfach mit einem Click über das MHK.NET erreichen, beziehen sie die Produkte direkt und zu attraktiven Einkaufspreisen.

Mit den Impact-Paketen leistet die MHK Group gemeinsam mit ihren Systempartnern und Verbänden konkrete Beiträge für den Unternehmenserfolg ihrer Gesellschafterinnen und Gesellschafter. „Und wir werden das auch in Zukunft tun“, unterstrich Volker Klodwig. „Wir treiben Innovationen systematisch voran – ob im CARAT Innovation Lab oder dem MHK Innovation Hub – und bauen unsere Systemkompetenz aus. Dafür schließen wir strategische Kooperationen und Joint Ventures ab, um noch schneller relevante Lösungen bereitstellen zu können. Und wir denken in neuen Geschäftsmodellen, von denen unsere Gesellschafterinnen und Gesellschafter profitieren können.“ Die Systemführerschaft gebe der führenden europäischen Branchenplattform für Haus und Wohnen die Investitionskraft und die Expertise, Märkte mitzugestalten.