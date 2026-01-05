05.01.2026  Pressemeldung Alle News von DOYMA

Jahresauftakt mit Spannung: Was planen Sascha und DOYMA 2026?

Auch 2026 setzen wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit SHK-Profi und Influencer Sascha Galbusera fort. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Handwerk ist Sascha überzeugt von DOYMA.
Aber warum? Er kennt die täglichen Herausforderungen im Handwerk und weiß, welche Lösungen auf der Baustelle wirklich funktionieren. Und genau hier setzt unsere Kampagne an: mit klaren Einblicken, ehrlichen Praxistipps und echten Mehrwerten.
Bleiben Sie gespannt: Sascha verrät, welches DOYMA-Produkt ihn 2026 besonders begeistert und warum.

Zur Kampagne

DOYMA GmbH & Co
DICHTUNGSSYSTEME-BRANDSCHUTZSYSTEME
Industriestrasse 43-57
28876 Oyten
Deutschland
Telefon:  04207 - 9166-0
www.doyma.de
