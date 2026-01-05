Auch 2026 setzen wir unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit SHK-Profi und Influencer Sascha Galbusera fort. Mit über 20 Jahren Erfahrung im Handwerk ist Sascha überzeugt von DOYMA.

Aber warum? Er kennt die täglichen Herausforderungen im Handwerk und weiß, welche Lösungen auf der Baustelle wirklich funktionieren. Und genau hier setzt unsere Kampagne an: mit klaren Einblicken, ehrlichen Praxistipps und echten Mehrwerten.

Bleiben Sie gespannt: Sascha verrät, welches DOYMA-Produkt ihn 2026 besonders begeistert und warum.

