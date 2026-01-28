Im Bereich der Gasabsperrungen ist TECO seit über 35 Jahren ein verlässlicher Bezugspunkt für Installateure und Planer, dank Lösungen, die darauf ausgelegt sind, dauerhaft hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Bereits seit den 1990er-Jahren verfügt das Unternehmen über die DVGW-Zertifizierung, ein Nachweis für das hohe Qualitätsniveau seiner Produkte sowie die vollständige Konformität mit den strengsten europäischen Normen.

Vielleicht ist dir der Name TECO nicht sofort geläufig, doch wenn du im Bereich der Installation von Gasanlagen tätig bist, hast du sehr wahrscheinlich bereits eines unserer Kugelhähne eingesetzt, entwickelt für maximale Sicherheit und eine lange Lebensdauer.

TECO-Gaskugelhähne: zertifizierte Sicherheit und Effizienz

Die TECO-Produktpalette umfasst gemäß EN 437 und DVGW G260 zertifizierte Lösungen, die auch für Anlagen geeignet sind, die mit bis zu 100 % Wasserstoff betrieben werden, im Einklang mit den neuesten Entwicklungen der Branche.

Zu den wichtigsten Lösungen im Katalog gehören:

G2-Kugelhähne: Kugelhähne gemäß DIN EN 331, ausgestattet mit einem Tecoblock-Griff zur Vermeidung unbeabsichtigter Öffnungen.

G4-Kugelhähne: Gaskugelhähne mit Gewindeanschlüssen und integrierter Sicherheitseinrichtung FIREBAG®.

R2 und R4-Kugelhähne: Gaskugelhähne für Schläuche mit Bajonettanschluss, der eine sichere Verbindung und Trennung gewährleistet. Der Kugelhahn R2 ist für Außeninstallationen bis -20°C geeignet, der Kugelhahn R4 bis -40°C.

G6-Kugelhähne: Speziell für Einrohr-Gaszähler, erhältlich in gerader oder Winkelausführung, mit Hebel vorbereitet für ein Vorhängeschloss zum Schutz vor Manipulationen. Sie können mit den Sicherheitseinrichtungen FIREBAG® und GST® integriert werden.

KM3: Installationskit für Zweirohr-Gaszähler mit nach DIN EN 331 zertifizierten Kugelhähnen, verzinktem Stahlträger und Hebel mit verschließbarer Öse.

Sicherheitseinrichtungen für umfassenden Schutz

Ergänzend zu den Gaskugelhähnen entwickelt TECO fortschrittliche Sicherheitseinrichtungen, die in kritischen Situationen automatisch eingreifen und das Sicherheitsniveau der Anlage erhöhen:

FIREBAG®: Thermische Sicherheitseinrichtung gemäß DIN 3586, die den Gasfluss bei Erreichen von 100 °C automatisch und endgültig unterbricht und so eine Gassättigung im Brandfall verhindert.

GST®: Sicherheitseinrichtung gemäß DIN 30652-1, die den Gasfluss blockiert, wenn der Durchfluss den minimalen Auslösewert der Vorrichtung überschreitet, etwa bei Trennungen oder plötzlichen Rohrbrüchen.

Alle TECO-Produkte werden in Italien entwickelt und gefertigt, unter Einhaltung strenger Qualitätsstandards und der anspruchsvollsten europäischen Normen.

Die einfache Installation in Kombination mit zertifizierter Zuverlässigkeit macht TECO zu einem starken Partner für alle, die täglich im Bereich der Gasinstallation arbeiten.

Für alle, die sichere, zukunftsfähige und praxisorientierte Lösungen für moderne Gasanlagen suchen, ist TECO eine ausgezeichnete Wahl.

Für weitere Informationen, kontaktieren Sie uns gerne jederzeit.