Magnet-Set nachrüstbar, in den Größen 1/2“, 3/4“ und 1“ erhältlich

Der Kugelhahn R701F mit vollem Durchgang ist die ideale Lösung für wasserführende Systeme, bei denen auf engstem Raum 2 Absperrhähne und ein Schmutzfänger installiert werden müssen z. B. vor Wärmezählern, Umwälzpumpen und/oder an Heizkesseln und Wärmepumpen, denn diese Funktionen vereint der neue Kugelhahn R701F in einem einzigen kompakten Produkt.

Wird der Kugelhahn geschlossen, kann das Edelstahlsieb demontiert und gewartet werden, ohne Wasser aus der Anlage abzulassen.

Der Kugelhahn ist mit beidseitigem Innengewinde nach ISO 228 und vollem Durchgang ausgestattet. Die Maschenweite des Edelstahlsiebs beträgt 500 µm.

Optional ist die Installation eines Magnetsets möglich, bestehend aus:

N35H Neodym-Magnet in Kunststoffummantelung mit Gewindenippel zum Einschrauben in die Revisionskappe des Kugelhahns. (Der Magnet geeignet sich auch zum Austausch der Magnete in den Schmutzfängern R74M bzw. zum nachträglichen Einbau in die Schmutzfänger R74A)