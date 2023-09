Der Preis für Holzpellets ist laut dem Deutschen Pelletinstitut (DEPI) im September im dritten Monat in Folge gesunken. Im Durchschnitt kostet eine Tonne (t) derzeit 382,44 Euro, was einem Rückgang von 5,2 Prozent im Vergleich zum Au­gust entspricht. Damit hat sich der Pelletpreis im Vergleich zum Vorjahr halbiert. Zurück­zuführen ist die für diese Jahreszeit ungewöhnliche Preiskurve nach unten immer noch auf die Energiekrise im letzten Jahr. Die Kosten für eine Kilowattstunde (kWh) Wärme aus Pellets belaufen sich auf 7,65 Cent, was einen Preisvorteil von 34 Prozent gegenüber Heizöl und etwa 28 Prozent gegenüber Erdgas bedeutet.

„Die Heizsaison steht nun unmittelbar vor der Tür, daher sollte der Füllstand des Pelletlagers jetzt kontrolliert werden“, erklärt Martin Bentele, Geschäftsführer des DEPI. Beim derzeitigen Preisni­veau empfiehlt er, sich jetzt für den Winter zu bevorraten. „Wie wir beim Preishoch letztes Jahr gesehen haben, ist der Handel das Nadelöhr bei der Pelletversorgung. Daher ist es sinnvoll, als Privatverbraucher dann Pellets zu ordern, wenn größere Verbraucher weniger bestellen.“

Regionalpreise

Regionale Preisunterschiede zeigen sich im September 2023 wie folgt (bei einer Abnahmemenge von 6 Tonnen): In Mitteldeutschland betragen die durchschnittlichen Pelletkosten 380,29 Euro/t, gefolgt von Süddeutschland mit 382,34 Euro/t. In Nord- und Ostdeutschland sind Pellets mit einem Tonnenpreis von 383,84 Euro minimal teurer.

Für größere Abnahmemengen (26 Tonnen) gelten im September 2023 folgende Konditionen: Süd: 369,29 Euro pro Tonne, Mitte: 362,12 Euro pro Tonne, Nord/Ost: 361,49 Euro pro Tonne (alle Preise inklusive Mehrwertsteuer).

DEPI-Pelletpreis

Seit 2011 wird der DEPI-Pelletpreis monatlich veröffentlicht, bis Dezember 2020 vom Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Er gibt den Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 für die jeweilige Abnahmemenge wieder (Lieferung im Umkreis von 50 km, inklusive aller Nebenkosten und Mehrwertsteuer) - deutschlandweit und in drei Regionen. Der DEPV bietet einen separaten DEPV-Pelletpreis für Netto-Lieferverträge an.

Pelletpreise im Überblick:

DEPI-Pelletpreis September 2023 6 t bundesweit: 382,44 €/t

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

DEPI-Pelletpreis September 2023 26 t bundesweit: 365,36 €/t

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets

für 3 t, 6 t und 26 t, sortiert nach Süd-, Mittel- und Nord-/Ostdeutschland