Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass wir das Angebot an Produkten mit Master-Soft® Glas erweitert haben. Diese Glasvariante kann nun auch in folgenden Serien verwendet werden:

WALK-IN 8,

ODER

(außer: Eckdusche Nr. 3, Eckeinstieg Nr. 2, Nischenlösung Nr. 1, Badewannenaufsatz Nr. 3), NAAB,

ISAR,

ISEN,

Für die halbrunden Modellen ist das Sonderglas nicht erhältlich.

Das Master-Soft® Glas bietet eine angenehme Privatsphäre in Kombination mit einer Harmonie aus zarten, diffusen Lichteffekten. Sein Design wurde von Wissenschaftlern, Designern und Journalisten, die der Jury des Red Dot Design Award angehören, prämiert. Das Glass wurde in der Kategorie „Best of the Best" für seine Ergonomie, Funktionalität und sein modernes Design ausgezeichnet.