Schnell und einfach zu installieren • Hohe mechanische und UV-Beständigkeit • Alles aus einer Hand für die technische Isolierung

Mit Arma-Chek Wrap wird die Installation flexibler Ummantelungsmaterialien jetzt noch einfacher und schneller: Die Ummantelung wird einfach mit einer Überlappung von 20 mm um das gedämmte Rohr gewickelt und verbindet sich ohne weitere Maßnahmen, zusätzlichen Kleber oder selbstklebendes Band mit der Oberfläche des Dämmstoffs. Und das Beste daran: Es vulkanisiert nicht sofort und die Installation kann innerhalb von 10 bis 20 Minuten nach dem Aufbringen noch angepasst werden. Ein Messer oder eine Schere ist alles, was für die Installation benötigt wird.

Arma-Chek Wrap bietet die perfekte Kombination aus hoher Flexibilität und mechanischer Beständigkeit. Im Gegensatz zu starren Ummantelungssystemen bildet sich das flexible Material nach mechanischen Belastungen ohne Dellen zurück, die zu einer Kompression der darunter liegenden Dämmung und infolgedessen zu Tauwasserbildung auf dem Rohr führen könnten. Die flexible Ummantelung lässt sich auch auf engstem Raum und in schwierigen Einbausituationen leicht installieren. Außerdem ist die schwarze Ummantelung stark absorbierend und ermöglicht den Einsatz dünnerer Dämmschichtdicken zur Vermeidung von Tauwasserbildung.

"Ob zum Schutz von gedämmten Rohren, Kanälen, Bögen, Flanschen, T-Stücken oder Behältern, Arma-Chek Wrap ist vielseitig einsetzbar und kann auf unterschiedlichen technischen Dämmstoffen aufgebracht werden. Es ist die ideale Lösung, wenn eine schnelle Ummantelung gefragt ist", so Sascha Kaiser, Produktmanager EMEA bei Armacell. "Unsere neue Ummantelung ist sogar für Außenanwendungen geeignet: Sie ist UV- und witterungsbeständig, regenfest und resistent gegen die meisten Chemikalien. Das feuchtigkeits- und wasserdichte Material schützt technische Anlagen vor Korrosion unter der Dämmung (CUI)."

Arma-Chek Wrap ist zu 100 Prozent recyclingfähig und frei von Halogenen, Silikon und Lösungsmitteln. Es ist in 10-Meter-Rollen und in Breiten von 70, 250, 500, 750 und 1.050 mm erhältlich. ArmaClad ist die neue Armacell Dachmarke für alle Ummantelungslösungen.