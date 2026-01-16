Die Anforderungen an nachhaltige Wärme- und Kälteversorgung steigen kontinuierlich. Gebäude sollen nicht nur energieeffizient, sondern auch wirtschaftlich betrieben werden. Genau hier setzt das BES-System mit Erdsolespeicher an – eine Lösung, die seit Jahren Maßstäbe setzt.

Erfahrung seit 30 Jahren

Unsere Expertise in der Entwicklung und Umsetzung innovativer Energiesysteme reicht bis ins Jahr 1996 zurück. Diese langjährige Erfahrung bildet die Grundlage für das BES-System, das heute als Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung von Gebäuden gilt.

Was macht das BES-System so besonders?

Regenerative Wärme- und Kälteversorgung im großen Maßstab

im großen Maßstab Intelligente Energienutzung , die Amortisationszeiten verkürzt

, die Amortisationszeiten verkürzt Attraktive Fördermöglichkeiten für Investoren und Planer

für Investoren und Planer Ein entscheidender Beitrag zur Klimaneutralität

Praxisbeispiel: Eintracht Frankfurt Proficamp

Ein prominentes Beispiel für den Einsatz des BES-Systems ist das Proficamp von Eintracht Frankfurt. Hier sorgt die Technologie für eine effiziente und nachhaltige Wärme- und Kälteversorgung – und das bei höchsten Anforderungen an Komfort und Betriebssicherheit. Das Projekt zeigt eindrucksvoll, wie sich ökologische Verantwortung und wirtschaftliche Effizienz verbinden lassen.

Ausblick: Die Zukunft der Erdsolespeicher-Technologie

Die Energiewende erfordert Lösungen, die nicht nur heute funktionieren, sondern auch morgen Bestand haben. Erdsolespeicher sind dabei ein entscheidender Baustein. Mit zunehmender Urbanisierung und strengeren Klimazielen wird die Nachfrage nach großskaligen, regenerativen Energiesystemen weiter steigen.

Zukünftig werden intelligente Steuerungen, Hybridlösungen mit Wärmepumpen und die Integration in Smart Grids die Effizienz noch weiter erhöhen. Für Planer und Investoren bedeutet das: Wer jetzt auf diese Technologie setzt, sichert sich einen klaren Wettbewerbsvorteil.

📅 Webinar-Termin: 22. Januar 2026

🕔 Uhrzeit: 17:00 – 18:30 Uhr

Jetzt anmelden