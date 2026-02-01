LK Armatur Deutschland ist ein schwedischer Hersteller von Armaturen und Pumpengruppen für Heiz- und Frischwassersysteme mit über 110 Jahren Erfahrung auf dem SHK-Markt.

Zu den Werten unseres familiengeführten Unternehmens mit international über 400 Mitarbeitern zählen u. a.

nachhaltige und zukunftsorientiere Lösungen zu entwickeln

Kundenbedürfnisse zu verstehen und intelligente, den Alltag vereinfachendere Produkte herzustellen

bestehende Standards zu hinterfragen und mit Mut „Neues“ auszuprobieren

mit Begeisterung neue Projekte angehen.

Für unsere deutsche Gesellschaft, die LK Armatur Deutschland GmbH, suchen wir für das

Gebiet MITTE mit den Schwerpunkten in den Regionen Kassel, Frankfurt

Gebiet SÜD-OST mit den Schwerpunkten in den Regionen Würzburg, Nürnberg, Regensburg

Gebiet OST mit den Schwerpunkten in den Regionen Berlin, Leipzig, Dresden

zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Area Sales Manager (m/w/d) im Außendienst (SHK-Fachgroßhandel und OEM)

Technische Armaturen, Heizungssysteme, Frischwassertechnik

Ihre Aufgaben:

Vertrieb von technischen Produkten im Bereich von Heizung und Warmwasser

Sie pflegen und erweitern bestehende Kundenbeziehungen und akquirieren neue Kunde

Sie analysieren Markttrends und entwickeln Verkaufsstrategien

Sie führen Vertragsverhandlungen bis zum erfolgreichen Abschluss

Kontinuierliche Marktbeobachtung und -bearbeitung sowie konsequentes Nachgehen von Geschäftsmöglichkeiten

Beratung der Kunden vor Ort bei technischen Anforderungen

Durchführung von Kundenschulungen sowie Teilnahme an Messen und Veranstaltungen

Ihr Profil:

Gutes Verständnis der kommerziellen und operativen Abläufe im Heizung- und Sanitärgroßhandel, Installations- und Baubereichs

Sehr gutes Netzwerk innerhalb der SHK-Branche

Nachweisliche und erfolgreiche Vertriebserfahrung, bevorzugt in der SHK-Branche

Eine hohe Selbstmotivation

Lösungs- und kooperationsorientiert

Starke zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Sie arbeiten strukturiert und zielorientiert, auch unter Druck.

Gute Grundlagen des Microsoft Office-Paketes, (Excel, PowerPoint und Word)

Erfahrung im Umgang mit CRM-Systemen

Wohnsitz im Vertriebsgebiet

Wir bieten Ihnen:

Eine unbefristete Festanstellung

Attraktives Gehaltspaket

Intensive Einarbeitung und regelmäßige Weiterbildungsangebote

Firmenwagen zur privaten Nutzung

Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

Spannende Projekte in einem innovativen Umfeld

Unser Angebot:

Diese Position bietet Ihnen die Chance, in einem wachsenden Unternehmen Ihre Karriere voranzutreiben. Sie erhalten die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu arbeiten und Teil eines dynamischen Teams zu sein, das für innovative und qualitativ hochwertige Lösungen im Heizungsmarkt steht.

Wir bieten Ihnen eine gründliche Einarbeitung und eine interessante und anspruchsvolle Tätigkeit. Dabei werden Sie von einem kompetenten Team unterstützt. Es erwartet Sie ein angenehmes Arbeitsumfeld sowie eine attraktive Vergütung. Eine Home-Office Ausstattung nebst Kommunikationsmitteln sowie ein Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung, wird Ihnen zur Verfügung gestellt.

Interesse?

Dann bewerben Sie sich noch heute mit Ihrem vollständigen Lebenslauf! Ihre Unterlagen und Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt! Gerne können Sie mich auch vorab telefonisch kontaktieren! Ich freue mich auf Ihre Bewerbung!

Ihr Ansprechpartner

Herr Sven Mucha, Tel.: 0172-8988719, sven.mucha(at)lkarmatur.de

Kontakt

LK Armatur Deutschland GmbH, Alte Reichsstraße 15, 32549 Bielefeld, www.lkarmatur.de