Mit der neuen 2-Leiter VRF-Serie ECOi EX MZ1 bringt Panasonic Heating & Cooling Solutions eine besonders kompakte und leistungsstarke VRF-Serie für den Einsatz in Gewerbeimmobilien auf den Markt. Die neue Baureihe ist förderfähig und zeichnet sich durch eine hohe saisonale Energieeffizienz, kompakte Bauweise sowie vielfältige Installationsoptionen aus – und setzt gleichzeitig auf das klimaschonendere Kältemittel R32.

So erreicht beispielsweise das 10-PS-Modell der Serie einen ηsc-Wert von 310,1 % im Kühl- sowie einen ηsh-Wert von 172,4 % im Heizbetrieb. Durch das kompakte und leichte Design konnte der Platzbedarf um 43 % reduziert werden, wodurch sich der Planungs- und Installationsaufwand sowie die Kosten deutlich verringern. Mit einer maximalen Rohrleitungslänge von bis zu 1.000 m und bis zu 64 anschließbaren Innengeräten wird die Serie auch den anspruchsvollsten Installationsanforderungen gerecht. Zudem arbeitet die ECOi EX MZ1-Serie besonders geräuscharm, was sie zu einer idealen Lösung für lärmsensible Bereiche wie Hotels, Büros oder Bildungseinrichtungen macht.

Flexibler Einsatz unter extremen Bedingungen

Dank eines erweiterten Betriebsbereichs von -25 °C bis +52 °C eignet sich das System auch für den Einsatz unter anspruchsvollen klimatischen Bedingungen.

Geringer Kältemittelbedarf - hohe Sicherheit

Dabei benötigt die Serie rund 57 % weniger R32-Kältemittel als ein vergleichbares R410A-System. Dadurch können in vielen Fällen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen, die bei R32-Systemen sonst erforderlich wären, entfallen. Trotzdem ist die ECOi EX MZ1-Serie mit allen Sicherheitsstandards für R32-Systeme ausgestattet. Dazu zählen neue R32-Kältemittelleck-Detektoren und Alarmsysteme gemäß EN 378 und IEC 60335-2-40 sowie ein 2-Leiter-Sicherheitsventil-Kit.

Verbesserte Raumluftqualität mit nanoe™ X

Alle luftgeführten Innengeräte sind serienmäßig mit der nanoe™ X-Technologie ausgestattet, die zur aktiven Verbesserung der Raumluftqualität beiträgt und den strengen Anforderungen der VDI 6022 für hygienische Raumluftqualität entspricht. Darüber hinaus stehen zusätzliche Optionen für die Integration von Belüftungssystemen zur Verfügung, darunter ERV-Module sowie AHU-Kits zur Einbindung in zentrale Lüftungsanlagen.

Flexible Systemsteuerung für individuelle Anforderungen

Für die Systemsteuerung bietet Panasonic eine Vielzahl an Möglichkeiten – von Einzelraumlösungen über zentrale und standortübergreifende Fernsteuerung bis hin zur Integration in gängige Gebäudeleitsysteme (BMS). Damit lässt sich die neue ECOi EX MZ1-Serie flexibel an verschiedenste Projektanforderungen anpassen.

Weitere Informationen unter www.aircon.panasonic.de.