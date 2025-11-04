Erfolgreich: vielversprechende Auftaktveranstaltung in Heidelberg

Bundesweit: 9 Großveranstaltungen in 6 Monaten

Publikumsmagnet: großer Anklang beim kostenlosen Beratungsmarathon

Die Heizungswende auf Tour bringen! Im wahrsten Sinne des Wortes ist das das Ziel der Wärmepumpen-Infotage. Von Oktober 2025 bis März 2026 reisen Energiesparkommissar Carsten Herbert und Anja Floetenmeyer-Woltmann, Wärmepumpen-Beirätin der EU-Kommission, quer durch die Republik, um gemeinsam mit zahlreichen lokalen Installationsbetrieben Hausbesitzer über Heizungsaustausch, Fördermittel und rechtliche Rahmenbedingungen zu informieren. Die erste von 9 Großveranstaltungen, bei der Mitsubishi Electric, Geschäftsbereich Living Environment Systems, und deren lokale Fachpartner dabei waren, startete am 20.10.2025 in Heidelberg und war ein voller Erfolg.

Volle Stuhlreihen, interessierte Hausbesitzer und jede Menge Wärmepumpen-Wissen: In der Steinbachhalle Heidelberg kamen am 20.10.2025 mehr als 300 Menschen zusammen, die sich für den Umstieg auf die Wärmepumpe interessieren und den Schritt in Richtung Heizungswende gehen möchten. Die Initiative richtet sich primär an Ein- und Zweifamilienhausbesitzer, die herstellerunabhängig, kostenlos und praxisnah über ihre Heizungsoptionen informiert werden möchten. Neben anschaulichen Vorträgen, die die Wärmepumpe an sich im Fokus hatten, wurde von der Antragstellung über die Kosten bis hin zu Finanzierungen auch das Thema Förderung von allen Seiten beleuchtet.



Besonders großen Anklang fand der Beratungsmarathon beim Publikum: Vor und nach dem Vortrag standen die Fachpartner ohne Termin und gratis allen Besuchenden zur Verfügung, die sich individuell zu ihrem jeweiligen Heizungsprojekt beraten lassen wollten. „Dieses besondere Angebot kam hervorragend an“, sagt Florian Thome von Kösters GmbH Kälte-, Klima- und Wärmepumpentechnik, St. Leon-Rot. „Unser gesamtes Team war mit Unterstützung von Mitsubishi Electric permanent im Einsatz, um sich mit interessierten Besuchenden auszutauschen, ihre individuellen Vorhaben zu besprechen und Fragen zu klären. Dabei konnten wir unsere Rolle als Fachberater voll ausspielen und mit Luft/Wasser-Wärmepumpen und smarten Luft/Luft-Systemen vielfältige Lösungen präsentieren. Gerade diese Systeme weckten großes Interesse, denn sie bieten auch im Gebäudebestand eine zukunftsfähige Heizlösung – effizient, platzsparend und klimaschonend.“

Auch bei den folgenden Veranstaltungen sind mit Mitsubishi Electric-Fachpartnern wieder lokale Heizungsexperten vor Ort, um Wissen zu vermitteln, Antworten zu geben sowie persönlich und objektgenau zu beraten. Dabei können sich die teilnehmenden Fachpartner aus der Region auf die umfassende Unterstützung von Mitsubishi Electric verlassen. Mit Hilfe umfangreicher Werbemaßnahmen im Vorfeld des Events – sei es durch Anzeigen in lokalen Tageszeitungen, aufmerksamkeitsstarke Außenwerbung und zahlreiche Social-Media-Beiträge – sorgt der Ratinger Wärmepumpenhersteller für die Bekanntheit der Heizungswende-Tour und damit für starken Zulauf potenzieller Kunden bei seinen Fachpartnern im Handwerk.

In diesem Jahr macht die Tour noch in Hannover (12.11.2025), Lübeck (22.11.2025) sowie in Erfurt (28.11.2025) Station, bevor es im nächsten Jahr in Stuttgart (26.01.2026), Moosburg a. d. Isar (04.02.2026), Osnabrück (13.02.2026), Bonn (26.02.2026) und Gütersloh (03.03.2026) weitergeht. Besonders spannend für Vermieter in Mehrfamilienhäusern ist das kommende Event in Hannover, wo Dr. Jens Clausen, Wärmewende-Experte aus Niedersachsen, in seinem Vortrag auch Luft/Luft-Systeme als Lösung für den Austausch von Gas-Etagenheizungen vorstellen wird. Zu den Wärmepumpen-Infotagen kann sich jeder Interessierte kostenlos unter waermepumpen-infotag.de anmelden.



Alles rund um die Wärmepumpe, ihre Steuerung und Fördermöglichkeiten finden Interessierte auch auf der Website von Mitsubishi Electric mitsubishi-les.com/waermepumpe