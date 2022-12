Temperamentvoll, mutig, optimistisch. So beschreibt das Farbinstitut Pantone seine neue Trendfarbe des Jahres: Viva Magenta. Ein kraftvolles, elektrisierendes Rot, das pure Freude und Selbstbewusstsein ausstrahlt - und Lust zum Experimentieren macht.

Farbexpertin Gesa Hansen zeigt, wie man diese Farbe richtig einsetzt. Die deutsch­dänische Designerin hat warme Rottöne schon lange für sich entdeckt und verwendet sie mit Vorliebe im Badezimmer, um diesen oft kühl wirkenden Raum in einen heimeligen Kokon zu verwandeln. Ein rotes Artis-Waschbecken mischt sie beispielsweise nonchalant mit bordeauxroten Wänden, terracottafarbenen Fliesen und anderen monochromen Accessoires. Auch vor der Badewanne macht der Trend nicht halt: Mit Colour on Demand bekommen Badewannen eine farbige Schürze in kräftigen Rottönen. So wird das Badezimmer zu einem echten Statement.

Aber auch um kraftvolle Akzente im ganzen Zuhause zu setzen, eignet sich eine Farbe wie Viva Magenta ganz hervorragend. Rote Gläser, Porzellan mit magentafarbenem Rosenblütendekor, Tischleuchten oder Textilien lassen sich endlos kombinieren und geben einem Interior den letzten Schliff.