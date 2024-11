Die Welt ist im Wandel. Gemeinsam mit dem renommierten Transformationsagentur STURMundDRANG hat Badspezialist Villeroy & Boch aktuelle gesellschaftliche Ent­wicklungen und Designströmungen untersucht und in Trends für das Baddesign übersetzt. „In Zeiten zunehmender politischer und wirtschaftlicher Unsicherheit suchen Menschen einen Ort, an dem sie ganz sie selbst sein können - egal ob es um körperliche und mentale Gesundheit, Flucht vor dem stressigen Alltag oder das Ausleben der eigenen Kreativität geht“, sagt Europa Bendig, Managing Director und Founder von STURMundDRANG. Deshalb ist der Wert des eigenen Zuhauses immer mehr gestiegen. Es ist Rückzugsort und Ausdruck der eigenen Persönlichkeit in einem.

Doch was heißt das für das heimische Badezimmer? Villeroy & Boch stellt in seinem neuen Bathroom Designer vier Trendwelten vor und hilft gleichzeitig in wenigen Schrit­ten zum persönlichen Traumbad.

Zurück zur Natur: Natural Simplicity

Die Natur als Ort der Ruhe und Harmonie ist gerade in bewegten Zeiten ein echter Sehnsuchtsort, den man sich auch gern in die heimischen vier Wände holt. Die wichtigsten Zutaten: weiche Formen, sanfte Farben - und alles, was Körper und Geist zur Ruhe kommen lässt. Perfekt sind ausbalancierte, organische Formen wie bei Antao, gepaart mit matten Keramikfarben wie Almond, Stone White oder Morning Green. Möbel aus heimischen Hölzern wie Eiche und Walnuss bringen Wärme und Gemütlichkeit ins Bad und schaffen eine direkte Verbindung zur Natur. Noch wichtiger als einzelne Stilelemente ist aber die Haltung: Ein bewusster Umgang mit Ressourcen ist bei Natural Simplicity vorausgesetzt. Dazu zählen Armaturen mit der effizienten Wassersparfunktion AquaSmart oder die innovative Spültechnologie TwistFlush.

Traditionelle Werte: Classic Elegance

In einer sich stetig verändernden Welt geben traditionelle Werte Halt und Sicherheit. Classic Elegance setzt deshalb auf übergeordnete Stilprinzipien wie edle Materialien, klassische Farben und ausgewogene Symmetrien. Die Keramikfarbe der Wahl ist traditionelles Weiß. Akzente werden gekonnt mit Farben wie

klassischem Blau, opulenten Materialien wie Marmor und luxuriösen Armaturen in Brushed Gold eingesetzt. Ein Hauch von Vintage-Charme ist erlaubt - das macht den Stil noch individueller.

Für Gute Laune: Playful Individuality

Gerade junge Menschen verspüren nach der Pandemie einen echten Lebenshunger und suchen nach Wegen ihrer Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen. Individualist:innen pflegen ihren eigenen Stil - und das darf man sehen. Kaum ein anderer Trend ist so mutig, was den Einsatz von Farbe und den Hang zur Eklektik angeht. Playful Individuality kommt gänzlich unkompliziert daher, auch feste Regeln sucht man vergeblich. Die Inspirationsquellen sind vielfältig; erlaubt ist alles, was gute Laune macht. Wegen seiner Entspanntheit eignet sich der Trend perfekt für junge, bunte Familien, Weltenbummler und alle, die jede

Menge Good Vibes in ihr Badezimmer bringen wollen. Ideal dazu: Kollektionen wie Loop & Friends, Artis oder Collaro, die mit ihrer großen Auswahl an Farben und Formen zum Experimentieren einladen.

Konzentration auf das Wesentliche: Urban Minimalism

In einer komplexen Welt soll das Zuhause einfach und reduziert sein. Damit ist der Minimalismus viel eher eine Lebenseinstellung als ein Trend. Im Kern geht es darum, alles Überflüssige wegzulassen und sich auf Dinge zu fokussieren, die gut durchdacht und zeitlos sind. Dazu zählen reduzierte Formen mit strenger Linienführung und klaren Kanten wie bei Memento 2.0 aus TitanCeram. Einen urbanen Touch erhält der Minimalismus durch die Farbe schwarz. Egal ob monochrom im All BlackLook oder als Akzent in Form von mattschwarzen Armaturen.