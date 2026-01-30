Schröder Wannentechnik: Unsere Brausen für einen klaren Kopf.
Unsere Brausen gibt es in verschiedenen Größen und Durchmessern, eckig bis rund, 1-bis 5-strahlig und meist verchromt. Sie sind mit einem Antikalk-Einsatz versehen, welcher das Entfernen von Kalkablagerungen erleichtert.
Eine Auswahl unserer Handbrausen:
- verchromt
- Durchmesser 70 mm
- 3-strahlig
- verchromt
- Durchmesser 100 mm
- 1-strahlig
- verchromt (Kunststoff / Messing)
- Durchmesser 28 mm
- 1-strahlig
- verchromt
- 35 x 15 mm
- 1-strahlig
Eine Auswahl unserer Brauseköpfe:
- Verchromt
- Durchmesser 110 mm
- 5-strahlig
- Kugelgelenk
- Anschlussgewinde IG ½“
- Edelstahl poliert
- verschiedene Größen
- Kugelgelenk
Sie wollen Ihre Armaturen komplett erneuern? Unsere Duschsysteme vereinen Halterung, Brauseschlauch, Brausekopf und Thermostatarmatur in einem.
Brausestange Cabana
Bei unserer Brausestange Cabana können die Montagehalterungen flexibel in der Höhe verschoben werden, sodass sie variabel an Fugen oder alte Bohrlöcher angepasst werden können.
Weiteres Zubehör:
- Brausearme
- Brauseschläuche
- Brausehalter
Sie möchten mehr erfahren? Unser Verkauf steht Ihnen gerne beratend zur Seite.
Alternativ finden Sie weitere Informationen zu unserem Produktsortiment bei uns im Onlineshop oder durchstöbern unseren Produktkatalog.