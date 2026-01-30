30.01.2026  Pressemeldung Alle News von Schröder Wannentechnik

Schröder Wannentechnik: Unsere Brausen für einen klaren Kopf.

In einer gut ausgestatteten Dusche ist ein guter Brausekopf mit zeitlosem Design und einwandfreier Funktion unverzichtbar. Wir bieten Ihnen das volle Programm und eine große Auswahl an Brausen, die das Duschen und Baden zu einem Wellness-Erlebnis machen.

Unsere Brausen gibt es in verschiedenen Größen und Durchmessern, eckig bis rund, 1-bis 5-strahlig und meist verchromt. Sie sind mit einem Antikalk-Einsatz versehen, welcher das Entfernen von Kalkablagerungen erleichtert.

Eine Auswahl unserer Handbrausen:

OBJEKT

  • verchromt
  • Durchmesser 70 mm
  • 3-strahlig

HELT

  • verchromt
  • Durchmesser 100 mm
  • 1-strahlig

APLA

  • verchromt (Kunststoff / Messing)
  • Durchmesser 28 mm
  • 1-strahlig

WAIKIKI

  • verchromt
  • 35 x 15 mm
  • 1-strahlig

Eine Auswahl unserer Brauseköpfe:

STIR

  • Verchromt
  • Durchmesser 110 mm
  • 5-strahlig
  • Kugelgelenk
  • Anschlussgewinde IG ½“

4CORNERS

  • Edelstahl poliert
  • verschiedene Größen
  • Kugelgelenk

Duschsysteme

Sie wollen Ihre Armaturen komplett erneuern? Unsere Duschsysteme vereinen Halterung, Brauseschlauch, Brausekopf und Thermostatarmatur in einem.

Brausestange Cabana

Bei unserer Brausestange Cabana können die Montagehalterungen flexibel in der Höhe verschoben werden, sodass sie variabel an Fugen oder alte Bohrlöcher angepasst werden können.

Weiteres Zubehör:

  • Brausearme
  • Brauseschläuche
  • Brausehalter

Sie möchten mehr erfahren? Unser Verkauf steht Ihnen gerne beratend zur Seite.

Alternativ finden Sie weitere Informationen zu unserem Produktsortiment bei uns im Onlineshop oder durchstöbern unseren Produktkatalog.

