In einer gut ausgestatteten Dusche ist ein guter Brausekopf mit zeitlosem Design und einwandfreier Funktion unverzichtbar. Wir bieten Ihnen das volle Programm und eine große Auswahl an Brausen, die das Duschen und Baden zu einem Wellness-Erlebnis machen.

Unsere Brausen gibt es in verschiedenen Größen und Durchmessern, eckig bis rund, 1-bis 5-strahlig und meist verchromt. Sie sind mit einem Antikalk-Einsatz versehen, welcher das Entfernen von Kalkablagerungen erleichtert.

Eine Auswahl unserer Handbrausen:

OBJEKT

verchromt

Durchmesser 70 mm

3-strahlig

HELT

verchromt

Durchmesser 100 mm

1-strahlig

APLA

verchromt (Kunststoff / Messing)

Durchmesser 28 mm

1-strahlig

WAIKIKI

verchromt

35 x 15 mm

1-strahlig

Eine Auswahl unserer Brauseköpfe:

STIR

Verchromt

Durchmesser 110 mm

5-strahlig

Kugelgelenk

Anschlussgewinde IG ½“

4CORNERS

Edelstahl poliert

verschiedene Größen

Kugelgelenk

Duschsysteme

Sie wollen Ihre Armaturen komplett erneuern? Unsere Duschsysteme vereinen Halterung, Brauseschlauch, Brausekopf und Thermostatarmatur in einem.

Brausestange Cabana

Bei unserer Brausestange Cabana können die Montagehalterungen flexibel in der Höhe verschoben werden, sodass sie variabel an Fugen oder alte Bohrlöcher angepasst werden können.

Weiteres Zubehör:

Brausearme

Brauseschläuche

Brausehalter

