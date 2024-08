Als internationaler Marktführer für hochwertige und innovative Rohrleitungssysteme aus Polypropylen und umfassender Dienstleister für den Anlagenbau und die Haustechnik übernehmen wir besondere Verantwortung. Als leidenschaftliches Familienunternehmen bieten wir Sicherheit und Mehrwert für alle Partner in der Wertschöpfungskette und begeistern durch nachhaltige Produkte und richtungsweisende Lösungen 100 % Made in Germany!

DEIN AUFGABENGEBIET:

Betreuung nationaler und internationaler Besuchergruppen

Durchführung von Betriebsbesichtigungen/ Vermittlungen eines ersten allgemeinem Überblicks über das Unternehmen sowie das aquatherm Produktsortiment

Kreation eines einzigartigen Besuchserlebnis bei aquatherm, von der Anmeldung, über den Besuch vor Ort bis zur Nachbereitung

Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Kundenevents

Erstellung von Schulungsunterlagen in Abstimmung mit den jeweiligen Fachbereichen

Weiterentwicklung des aquatherm Schulungsprogramms

Vorbereitung und Durchführung von Onlineseminaren

DEIN PROFIL:

Abgeschlossene technische Ausbildung oder absolviertes technisches Studium

Erste Berufserfahrung in der SHK-Branche wünschenswert

Sprachkenntnisse: Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift sowie Grundkenntnisse in Spanisch und/oder arabisch sind von Vorteil

Interkulturelle Kompetenz, dynamisches Auftreten

Kompetenz, zielgruppenspezifisch technische Sachverhalte zu vermitteln

Sicherer Umgang mit Microsoft 365

FREU DICH AUF

... ein in der Heimat fest verwurzeltes Familienunternehmen, in einer zukunftssicheren Branche mit interessanten Entwicklungsmöglichkeiten im internationalen Umfeld. Dich erwarten gelebte flache Hierarchien sowie spannende und verantwortungsvolle Aufgaben in einem dynamischen Team. Als „Ausgezeichneter Arbeitgeber“ sind ein modernes Arbeitsumfeld, mobiles Arbeiten (Home Office) und flexible Arbeitszeiten sowie ein attraktives Vergütungspaket für uns selbstverständlich. Darüber hinaus sind wir bekannt für unsere familiäre Unternehmenskultur und unsere mitarbeiterorientierten Unternehmenswerte: Wir übernehmen Verantwortung für jeden Mitarbeiter, leben persönliche Nähe, fordern und fördern dabei die individuellen Fähigkeiten jedes Einzelnen. So arbeitest Du nach Deiner umfassenden Einführungszeit schnell eigenständig und wächst gemeinsam mit uns. Erfahre HIER noch mehr über unsere Benefits und was uns besonders am Herzen liegt.

Zu unserer aquatherm Familie passen selbstständige und verbindliche Persönlichkeiten mit einer positiven Lebenseinstellung. Professionelles Arbeiten mit Begeisterung ist unser Anspruch!

INTERESSIERT? WIR AUCH!

Dann freuen wir uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Deiner Vergütungsvorstellung vorzugsweise online. Bei allen Fragen steht Dir Stella Schulz gerne persönlich zur Verfügung: +49 2722 950-174.

