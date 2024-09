13. November 2024 bei Jung Pumpen in 33803 Steinhagen

Live Session

Schallschutz in der Gebäudetechnik gemäß DIN 4109

13. November 2024

Jung Pumpen GmbH

Industriestr. 4-6

33803 Steinhagen



09:00 – 16:30 Uhr

Infos zur Live Session

Der heutige Anspruch an einen hohen Wohnkomfort wird durch viele Faktoren bestimmt. DIN 4109 geht dabei insbesondere auf den Schallschutz in der Gebäudetechnik ein und umfasst viele Komponenten der modernen Haustechnik. Das Seminar geht auf Anforderungen und kritische Punkte in der Planung und Ausführung ein.

Bitte beachten Sie, dass die Plätze auf 25 begrenzt sind und die Teilnahmegebühr bei 50,00 € zzgl. Mehrwertsteuer pro Person liegt. Darin sind Verpflegung und Seminarunterlagen enthalten.

Programm der Live Session

Rahmenbedingungen - DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & Co. KG

DIN 4109, VDI 4100

Akustik, Lärm und Schallpegel

Arten von Schall

Schallschutz in der Gebäudehülle

Trittschallschutz

Schalltechnische Bewertung von Rohrabschottungen

ROCKWOOL Systemlösung mit schalltechnischem Eignungsnachweis

Gebäudeentwässerung SAINT GOBAIN PAM BUILDING

Praktische Umsetzung des Schallschutzes

Schallmessungen: Durchführung, Versuchsaufbau und Messung nach DIN EN 14366 am Prüfstand Fraunhofer-Institut Stuttgart

Vergleich Prüfergebnisse: Zu schön, um wahr zu sein?!

Fußbodenaufbau und Bodenabläufe DALLMER GmbH + CO. KG