Die Toolbox von Stiebel Eltron – der digitale Werkzeugkasten für Fachhandwerker – ist ein Flaggschiff am Markt für digitale Assistenzsysteme im SHK-Bereich. Von einfachsten Anwendungen wie einer Formelsammlung über einen Förderrechner und einem Tool zur Schallberechnung bis hin zum Wärmepumpen-Navigator können selbst ganze Projekte in der Toolbox übersichtlich gemanagt werden. Nun hat Stiebel Eltron eine Schnittstelle zur autarc-Software erstellt, sodass Aufmaß, raumweise Heizlast und hydraulischer Abgleich über die App aufgenommen und direkt in der Toolbox im jeweiligen Projekt inkludiert werden können.

„Einfach mit einem Apple-Pro-Gerät alle Räume abgehen und alle Flächen und Heizkörper über die Kamera aufnehmen – anschließend erstellt die autarc-Software nicht nur ein 3D-Modell der Wohnung oder des Gebäudes, sondern auch gleich die komplette raumweise Heizlast sowie den hydraulischen Abgleich nach Verfahren B des VdZ. Das ist eine Riesenerleichterung für das Fachhandwerk. Und das Beste: Es gibt eine direkte Schnittstelle zwischen der Software und unserer Toolbox!“ So urteilt Frank Röder, der die Bereiche Anlagenplanung und digitale Auslegungswerkzeuge bei der Stiebel Eltron-Gruppe verantwortet, über autarc und das Zusammenspiel mit der Toolbox. „Der Zeitaufwand für Wohnungen beträgt nicht mal eine halbe Stunde, Ein- und Zweifamilienhäuser sind in eineinhalb bis zweieinhalb Stunden komplett digitalisiert: eine enorme Zeitersparnis.“ Hilfreich ist insbesondere die neue Heizkörpererkennung, die automatisch Länge, Breite und Tiefe erfasst – so kann im Angebot gezielt auf einzelne Räume eingegangen werden, in denen neben dem Wärmeerzeuger auch ein Heizkörpertausch sinnvoll sein kann. Dieses neue Produkt ist ab der ISH für alle autarc-Kunden verfügbar.

Stiebel Eltron-Fachpartner können in der Toolbox im Projekt direkt den Button „autarc“ anklicken und mit der Software arbeiten. Zuvor muss lediglich der autarc-Account in den Toolbox-Einstellungen verknüpft werden. Alle wichtigen Infos werden anschließend übergeben – in beide Richtungen.

Zur Toolbox: www.stiebel-eltron.de/toolbox