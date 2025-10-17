Die Interessengemeinschaft FORMAT Marketing im WUPPER-RING setzt ein kraftvolles Zeichen für Innovation und digitale Exzellenz im Fachhandel: Mit dem Start des neuen digitalen Showrooms präsentiert die Marke FORMAT ein einzigartiges Erlebnis, das die Branche revolutioniert

Die Händler der Interessensgemeinschaft FORMAT Marketing im WUPPER-RING freuen sich über ein innovativ neues Marketing-Highlight im Vertrieb der Marke FORMAT: Seit Mitte September steht ihnen ein exklusiver digitaler Showroom zur Verfügung, der während der jüngsten Mitgliederveranstaltung offiziell vorgestellt wurde. In enger Zusammenarbeit mit den FORMAT-Händlern hat der Geschäftsbereich HAUSTECHNIK im E/D/E ein interaktives Präsentations-Tool entwickelt, das weit über klassische Produktdarstellungen hinausgeht. „Der digitale Showroom ist nicht nur ein technisches Highlight, er ist ein emotionaler Erlebnisraum für moderne Badplanung“ so Stefanie Giesel, Teamleitung Haustechnik und verantwortlich für das Marketing. „Dieses innovative Format bietet eine völlig neue Möglichkeit, Produkte der Marke FORMAT zu präsentieren und Kunden auf moderne, digitale Weise zu begeistern.“

Fünf inspirierende Raumwelten - vom Gäste-WC über das Familienbad bis hin zum Technikraum - zeigen die FORMAT-Produkte in realitätsnaher Umgebung. Die teilnehmenden Händler haben aktiv an der Gestaltung mitgewirkt und ihre Expertise eingebracht. Das Ergebnis: Ein praxisnahes, visuell beeindruckendes Tool, das Beratung und Verkauf auf ein neues Niveau hebt.

Ein weiterer Clou: Sämtliche Artikel im Showroom sind verdatet und mit informativen Beschreibungstexten versehen. Bei Bedarf können Schnittstellen integriert werden, mit denen eine nahtlose Kommunikation zum Onlineshop des jeweiligen Händlers möglich ist. So wird aus Inspiration sofortige Aktion - ein nahtloser Übergang von Beratung zu Bestellung.

Virtual Reality & Augmented Planning

Besonders eindrucksvoll ist die Integration von Virtual Reality: Mit VR-Brille tauchen Kunden direkt in die gestalteten Räume ein und erleben die FORMAT-Produkte im Zusammenspiel. Ergänzt wird das Erlebnis durch eine QR-Code-Funktion, mit der sich Produkte direkt auf der Baustelle oder im eigenen Zuhause platzieren lassen. So lässt sich beispielsweise prüfen, ob die Armatur zum Waschtisch passt oder die Größe der Dusche sich harmonisch ins Raumgefüge einlässt. Die Gestaltung wird sofort sichtbar und greifbar - ein echter Mehrwert für Beratung und Entscheidungsfindung.

Marketing-Boost für aktiven Vertrieb

Der digitale Showroom ist Teil einer umfassenden FORMAT­Marketingstrategie, die auf Reichweite, Leadgenerierung und Kundenbindung setzt. Social Media Ads, automatisierte Leadkontaktierung und die Einbindung auf Händler-Websites sorgen für maximale Sichtbarkeit und messbaren Erfolg im Vertrieb. „Die Marke FORMAT schafft mit diesem digitalen Showroom ein Alleinstellungsmerkmal, das unsere Händler begeistert und Kunden emotional abholt. So sieht zukunftsorientiertes Marketing aus und wir sind stolz, diesen Weg gemeinsam zu gehen“ freut sich Stefanie Giesel.