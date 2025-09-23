Wohlfühlfaktor fürs Badezimmer: Durch ihren hohen Strahlungsanteil wird die Wärme einer Infrarotheizung, wie hier aus der Naturstein-IRC-Serie von Dimplex, schneller und direkt am Körper wahrgenommen.

Wärmepumpen bieten eine nachhaltige und effiziente Lösung für die zentrale Wärmeversorgung und gelten heute und in Zukunft als Wärmeerzeuger Nr. 1. Bei kurzfristigem Wärmebedarf, etwa für ein angenehm warmes Badezimmer am Morgen, stoßen sie allerdings gelegentlich an ihre Grenzen. Die clevere Lösung: die Kombination mit elektrischen Zusatzheizungen. Ob eleganter Badheizkörper, behagliche Infrarotheizung oder komfortable elektrische Fußbodenheizung – gemeinsam mit der Wärmepumpe entsteht ein durchdachtes Heizkonzept, das höchste Flexibilität, spürbaren Komfort und maximale Energieeffizienz vereint. Perfekt abgestimmt auf die besonderen Anforderungen im Badezimmer sorgt dieses System für wohlige Wärme genau dann, wenn sie gebraucht wird.

In modernen Badezimmern zählen nicht nur Design und hochwertige Materialien – auch Energieeffizienz und Komfort spielen eine zentrale Rolle. Gerade hier ist der Wärmebedarf besonders hoch: Die höhere Luftfeuchtigkeit, der Wunsch nach schneller Aufheizung oder das individuelle Bedürfnis nach einer angenehmen Wohlfühltemperatur machen das Bad zu einem Raum mit besonderen Anforderungen. Während im Wohnbereich oft 20 bis 21 °C als angenehm empfunden werden, wünschen sich viele im Badezimmer Temperaturen von 23 bis 24 °C oder sogar darüber – für ein behagliches Gefühl vom ersten Moment an.

Elektrische Badheizkörper – perfekte Ergänzung zur Wärmepumpe

Wärmepumpen arbeiten besonders effizient bei niedrigen Vorlauftemperaturen. Gerade in Übergangszeiten oder bei spontanem Wärmebedarf – etwa morgens oder abends im Bad – kann ein elektrischer Badheizkörper den Komfort allerdings spürbar erhöhen, indem er unabhängig vom zentralen Heizsystem schnelle, punktgenaue Wärme liefert und zwar genau dann, wenn sie gebraucht wird.

Moderne elektrische Badheizkörper – wie etwa die Modelle von Dimplex – sind mit intelligenten Thermostaten und Zeitschaltfunktionen ausgestattet. So lässt sich der Energieverbrauch gezielt steuern und optimieren. Mit einer typischen Leistung von 500 bis 1000 Watt und einer täglichen Laufzeit von 1 bis 2 Stunden liegt der Stromverbrauch bei etwa 0,5 bis 2 kWh pro Tag. Das entspricht monatlichen Kosten von rund 10 bis 20 € – abhängig vom Stromtarif, vor allem in der Übergangszeit. In Kombination mit Ökostrom oder einer eigenen Photovoltaikanlage kann der Betrieb besonders umweltfreundlich – und im besten Fall sogar kostenneutral – gestaltet werden.

Dimplex bietet ein breites Sortiment an elektrischen Badheizkörpern mit unterschiedlichen Heizleistungen, Designs und Funktionen – passend für jede Raumgröße, Ausstattung und jedes Komfortbedürfnis.

Infrarotheizung – punktuelle Wärme mit Wohlfühlfaktor

Infrarotheizungen erzeugen angenehme Strahlungswärme im Infrarotbereich – vergleichbar mit Sonnenstrahlen. Anders als herkömmliche Konvektionsheizungen erwärmen sie nicht die Raumluft, sondern direkt Oberflächen und Personen. Das sorgt für ein besonders behagliches Wärmeempfinden, ganz ohne Luftverwirbelung.

Die Heizkörper bestehen meist aus schlanken, flachen Paneelen, die unauffällig an Wand oder Decke montiert werden. Sie arbeiten geräuschlos, sind nahezu wartungsfrei und heizen in weniger als 10 Minuten auf – ideal für den gezielten Einsatz im Badezimmer. Ob Deckenpaneel oder Wickeltischstrahler: Dimplex bietet für jeden Bedarf das passende Modell.

Da die Wärme gezielt abgegeben wird, kann die Raumtemperatur oft um 1–2 °C niedriger eingestellt werden – bei gleichem Komfort. Das spart Energie. Je nach Größe und Nutzung liegt der Stromverbrauch bei etwa 0,3 bis 1,5 kWh pro Tag.

Der Wärmebedarf lässt sich unkompliziert ermitteln. In der Dimplex-Broschüre „Infrarot-Paneele – Wohlfühlwärme richtig planen: So funktioniert die Heizung nach dem Vorbild der Sonne“ finden sich hilfreiche Hinweise zur Auslegung und Planung einer effizienten Infrarotbeheizung.

Elektrische Fußbodenheizung – spürbar mehr Komfort in der Dusche

Für ein besonders angenehmes Duscherlebnis sorgt eine elektrische Fußbodenheizung direkt unter den Fliesen. Sie verhindert kalte Füße, beschleunigt die Trocknung des Bodens und reduziert die Rutschgefahr – ein echtes Plus an Komfort und Sicherheit.

Die flachen Heizmatten lassen sich unkompliziert unter den Fliesen verlegen und eignen sich ideal für Neubau und Sanierung. Geregelt über ein Raumthermostat mit zusätzlichem Temperaturfühler im Boden lassen sich Temperatur und Betriebszeit präzise anpassen. Mit einer typischen Leistung von 100–160 W/m² und einer gezielten Nutzung von ein bis zwei Stunden täglich bleibt der Energieverbrauch moderat – bei maximalem Wohlfühlfaktor.

Fazit: Zukunftssicher heizen mit Wärmepumpe und intelligenter Zusatztechnik

Die durchdachte Kombination aus Wärmepumpe, elektrischem Badheizkörper, Infrarotheizung und Fußbodenheizung bildet ein zukunftsweisendes Heizkonzept für das Badezimmer. Sie vereint hohe Energieeffizienz mit individuellem Komfort – und verwandelt das Bad in eine moderne Wohlfühloase mit maximaler Funktionalität.

Nie wieder kalte Füße – unsichtbare Technik für effiziente Wärme

Die Dünnbett-Fußbodenmatten Comfort Floor von Dimplex erwärmen schnell und angenehm den Boden, z.B. auch unter der Dusche, und sind eine schnelle Lösung beim nachträglichen Einbau. Ihre Vorteile:

Besonders flach: Aufbauhöhe nur 3,5 mm

Extrem hohe Klebekraft für festen Halt beim Verlegen

Gleichmäßige Wärmeabgabe durch engmaschigen Schleifenabstand

Heizleistung 160 W/m2

Verlegebreite 50 cm, durch einfache Anpassungen am Trägergeflecht besonders geeignet für variable Flächenbelegung

10 Jahre Garantie der Heizmatten bei korrekter Inbetriebnahme

Dieser Fachbeitrag wurde verfasst von Simon Rübesam, Produktmanager Elektrisch Heizen bei Dimplex.

Bildnachweis: Dimplex