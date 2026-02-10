Zur Verstärkung unseres Serviceteams suchen wir zum nächstmöglichen Termin für den Raum München einen

Elektriker als Servicetechniker (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

Planung von Service- und Wartungseinsätzen

Durchführung von Inbetriebnahmen, Prüfungen, Reparaturen und Wartungseinsätzen im Bereich der Pumpentechnik einschließlich der dazugehörigen Elektrosteuerungen

Erledigung administrativer Aufgaben vor Ort

Ihr Profil:

Abgeschlossene Ausbildung als Elektriker, Elektroniker, Elektromaschinenbauer oder Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten

Kommunikative Persönlichkeit mit ausgeprägtem Service- und Kundenbewusstsein

Organisatorisches Geschick

Führerschein Klasse B

EDV-Kenntnisse (MS-Office)

Einsatzbereitschaft und Flexibilität

Sie arbeiten gerne zielorientiert im Team? Dann erwartet Sie eine interessante, abwechslungsreiche und zukunftssichere Tätigkeit, die ein hohes Maß an Eigeninitiative und Selbstständigkeit erfordert.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: hr.jp(at)pentair.com oder nutzen Sie unser Online-Bewerbungsformular.

Ansprechpartner

Frau Marianne Riewe-Schröder - Leitung Personalwesen

Jung Pumpen GmbH

Industriestr. 4-6

33803 Steinhagen

05204 17 18

hr.jp(at)pentair.com