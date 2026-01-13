Pentair Jung Pumpen sucht Elektriker als Servicetechniker (m/w/d) Raum Schleswig-Holstein
Zur Verstärkung unseres Serviceteams suchen wir zum nächstmöglichen Termin für den Raum Schleswig-Holstein einen
Elektriker als Servicetechniker (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
- Planung von Service- und Wartungseinsätzen
- Durchführung von Inbetriebnahmen, Prüfungen, Reparaturen und Wartungseinsätzen im Bereich der Pumpentechnik einschließlich der dazugehörigen Elektrosteuerungen
- Erledigung administrativer Aufgaben vor Ort
Ihr Profil:
- Abgeschlossene Ausbildung als Elektriker, Elektroniker, Elektromaschinenbauer oder Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten
- Kommunikative Persönlichkeit mit ausgeprägtem Service- und Kundenbewusstsein
- Organisatorisches Geschick
- Führerschein Klasse B
- EDV-Kenntnisse (MS-Office)
- Einsatzbereitschaft und Flexibilität
Sie arbeiten gerne zielorientiert im Team? Dann erwartet Sie eine interessante, abwechslungsreiche und zukunftssichere Tätigkeit, die ein hohes Maß an Eigeninitiative und Selbstständigkeit erfordert.
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: hr.jp(at)pentair.com oder nutzen Sie unser Online-Bewerbungsformular.
Ansprechpartner
Frau Marianne Riewe-Schröder - Leitung Personalwesen
Jung Pumpen GmbH
Industriestr. 4-6
33803 Steinhagen
05204 17 18
hr.jp(at)pentair.com