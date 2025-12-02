02.12.2025  Stellenangebot Alle News von Pentair Jung Pumpen

Pentair Jung Pumpen sucht Elektriker als Servicetechniker (m/w/d) Raum Essen

Steigen Sie ein.

Zur Verstärkung unseres Serviceteams suchen wir zum nächstmöglichen Termin für den Raum Essen einen

Elektriker als Servicetechniker (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

  • Planung von Service- und Wartungseinsätzen
  • Durchführung von Inbetriebnahmen, Prüfungen, Reparaturen und Wartungseinsätzen im Bereich der Pumpentechnik einschließlich der dazugehörigen Elektrosteuerungen
  • Erledigung administrativer Aufgaben vor Ort

Ihr Profil:

  • Abgeschlossene Ausbildung als Elektriker, Elektroniker, Elektromaschinenbauer oder Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten
  • Kommunikative Persönlichkeit mit ausgeprägtem Service- und Kundenbewusstsein
  • Organisatorisches Geschick
  • Führerschein Klasse B
  • EDV-Kenntnisse (MS-Office)
  • Einsatzbereitschaft und Flexibilität

Sie arbeiten gerne zielorientiert im Team? Dann erwartet Sie eine interessante, abwechslungsreiche und zukunftssichere Tätigkeit, die ein hohes Maß an Eigeninitiative und Selbstständigkeit erfordert.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an: hr.jp(at)pentair.com oder nutzen Sie unser Online-Bewerbungsformular.

Ansprechpartner

Frau Marianne Riewe-Schröder - Leitung Personalwesen

Jung Pumpen GmbH
Industriestr. 4-6
33803 Steinhagen
05204 17 18
hr.jp(at)pentair.com

