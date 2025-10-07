So lässt sich Trinkwasser in erstklassiger Geschmacksqualität ganz neu „feiern“: Dank viwa kann gefiltertes, vialisiertes und mineralisiertes Trinkwasser direkt zu Hause an der Küchenarmatur gezapft werden. Bildmaterial: perma-trade Wassertechnik

Während derzeit überall auf den Volkfesten die Maßkrüge gestemmt werden, sollte auf keinen Fall der Trinkwassergenuss zu kurz kommen – und das nicht nur zur „Katerbekämpfung“, sondern weil Wassertrinken einfach elementar ist und als besonderes Geschmackserlebnis gefeiert werden kann! Der viwa-Trinkwasserfilter von perma-trade bietet hier gleich dreifachen Mehrwert zur Trinkwasseroptimierung: Die neue Produktkombination kann filtern, vitalisieren und auf Wunsch auch mineralisieren.

Ohne Wasser läuft nichts! Mindestens 2 Liter Wasser sollten am Tag getrunken werden, um den Körper ausreichend mit unserem Lebensmittel Nr. 1 zu versorgen. Erfrischend einfach und ohne lästiges Wasserkistenschleppen und Erzeugung von Plastikflaschenmüll lässt sich dies direkt am heimischen Wasserhahn umsetzen – mit dem viwa Trinkwasserfilter zum Untertisch-Einbau in der Küchenzeile. viwa verfügt über einen Kern aus verdichteter Aktivkohle aus Kokosnussschalen, der als natürlicher „Sicherheitsverschluss“ fungiert und einen Großteil der eventuell im Trinkwasser enthaltenen Schad-, Trüb- und Geschmacksstoffe herausfiltert bzw. durch Adsorption bindet. So lassen sich beispielsweise Medikamentenrückstände zu über 96 %, freies Chlor zu über 98 %, Pflanzenschutzmittel zu über 92 % sowie auch Mikroplastik zu über 99 % und Per- und polyfluorierte Chemikalien, kurz PFAS, bis zu 99 % aus dem Trinkwasser entfernen. Eine saubere Sache für SHK-Betriebe, die ihren Kunden nicht nur höchste Sicherheit, sondern auch den gewissen Mehrwert beim Thema Filtern bieten möchten. Denn viwa entfernt nicht nur unerwünschte Stoffe aus dem Trinkwasser, sondern kann im Gegenzug dem Trinkwasser auch „mehr“ geben und wertvolle Stoffe hinzufügen.

viwa. Mehr als ein Filter.

viwa verfügt über eine integrierte Vitalisierungseineit, die dem Trinkwasser durch eine Kombination aus Verwirbelung und Magnetisierung seine natürliche Vitalität zurückgibt. Ein Effekt, der sich in einer besonderen Trinkwasserqualität schmecken lassen kann. Zur weiteren Geschmacksverfeinerung sind viwa-Filterkerzen optional mit einer Mineralisierung erhältlich, die das Trinkwasser mit Zink und Magnesium anreichert. Zink gilt als eines der wichtigsten Spurenelemente und unterstützt die Stärkung des Immunsystems. Die Anreicherung mit Magnesium liefert basisches Wasser.

Einbau und Filterkerzenwechsel: Easy mit Connector-Technologie

Alle Komponenten des Filters sind „Made in Germany“. Bei der Filtertasse hat sich perma-trade für den hochwertigen Kunststoff Polyketon entschieden, der optimal für den Einsatz im Trinkwasserbereich geeignet ist und sich zudem durch einen hohen Verschleißwiderstand und eine besondere Robustheit auszeichnet. Dank seiner Kompaktheit ist viwa auch besonders einfach zu handhaben. So lässt sich etwa der regelmäßige Tausch der Filterkartusche dank der speziellen Connector-Technologie einfach und schnell umsetzen.

Wie viwa im Detail funktioniert und wie einfach sich die Filterkartusche auswechseln lässt, hat perma-trade in einem eigenen Erklärvideo bei YouTube veranschaulicht, das unter folgendem Link heruntergeladen werden kann: Viwa Kurz erklärt