DALLMER - Seminar: Sicherer Umgang mit Wasser – von der Ver- zur Entsorgung

07.10.2025 um 10:45 - 17:00 Uhr im Leonardo Royal Ulm in Ulm

Infos zur Live Session

Jeder Mensch hat andere Vorstellungen von seinem privaten Traumbad.

Eine Sanierung bietet viele Möglichkeiten, Wünsche zu realisieren. Design, Komfort, Funktionalität: Gehen Sie mit uns in die Tiefe. Denn Technik, Hydraulik, Trinkwasserhygiene und Schallschutz sind die Themen, die im Bad perfekt laufen müssen.

Als Experten wissen wir bis ins Detail, welche Lösung wann und wo funktioniert. Unsere Sessions vermitteln Badsanierung aus technischer Perspektive. Fundiert, praxisnah und auf den Punkt. Für Ihre perfekte Planung und Umsetzung.

Teilnahmegebühr: 39,00 € zzgl. Mehrwertsteuer pro Teilnehmer. Darin enthalten sind: Verpflegung und Seminarunterlagen.

Download Programm

Termindetails

Datum

07.10.2025 10:45 - 17:00

Adresse

Leonardo Royal Ulm
Mörikestraße 17
89077 Ulm

Anmeldung

Programm der Live Session

  • 10:45 Uhr
    Begrüßung
  • 11:00 Uhr - SYR
    – Vermeidung von Leitungswasserschäden durch innovativen Leckageschutz
    – Sensibilisierung im Verbraucherverhalten: Überwachung und Monitoring der Verbräuche
    – Sichere Planung und Einsatz von Leckageschutz-Produkten in der Trinkwasserinstallation
    – Smarte Konnektivität - komfortable Bedienung per App oder Web
    – Hohe Wirksamkeit in der Früherkennung von Leckagen(Mikroleckagen)
  • 12:30 Uhr
    Mittagessen und Fachgespräche
  • 13:30 Uhr - DALLMER
    – Bodengleiche Duschen im Komfortbad
       – Ausgefallenes Design und komfortable Nutzung
       – Barrierefreiheit generationenübergreifend
    – Sickerwasser in der Bodenkonstruktion
       – Planungs- und Ausführungsfehler innerhalb der Verbundabdichtung vermeiden
    – Gebäudeentwässerung und Lüftung – Zusammenhänge richtig verstehen
    – Bodengleiche Duschen in der Sanierung
  • 15:00 Uhr
    Kaffeepause und Fachgespräche
  • 15:30 Uhr - JUNG PUMPEN
    – Barrierefreie Duschen bei fehlendem Gefälle in der Sanierung – Einsatz von 
       Bodenablaufpumpen
    – Abwasser unterhalb der Rückstauebene sammeln und entwässern
    – Veränderte Anforderungen an die Abwasserentsorgung
       – Auswirkungen eines veränderten Hygienebewusstseins
       – Klimawandel und Starkregen – neue Regendaten Kostra DWD 2020
    – Abgrenzung im Einsatz von Rückstauverschlüssen und Hebeanlagen
    – Typen von Hebeanlagen für unterschiedlichste Anforderungen
    – Fachgerechte Installation als Grundlage für den komfortablen Rückstauschutz
  • 17:00 Uhr
    Abschlussdiskussion
Dallmer GmbH + Co. KG
Dallmer GmbH + Co. KG
Entwässerungssysteme
Wiebelsheidestr. 25
59757 Arnsberg
Deutschland
Telefon:  02932 - 9616-0
www.dallmer.de
