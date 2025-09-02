07.10.2025 um 10:45 - 17:00 Uhr im Leonardo Royal Ulm in Ulm

Infos zur Live Session

Jeder Mensch hat andere Vorstellungen von seinem privaten Traumbad.

Eine Sanierung bietet viele Möglichkeiten, Wünsche zu realisieren. Design, Komfort, Funktionalität: Gehen Sie mit uns in die Tiefe. Denn Technik, Hydraulik, Trinkwasserhygiene und Schallschutz sind die Themen, die im Bad perfekt laufen müssen.

Als Experten wissen wir bis ins Detail, welche Lösung wann und wo funktioniert. Unsere Sessions vermitteln Badsanierung aus technischer Perspektive. Fundiert, praxisnah und auf den Punkt. Für Ihre perfekte Planung und Umsetzung.

Teilnahmegebühr: 39,00 € zzgl. Mehrwertsteuer pro Teilnehmer. Darin enthalten sind: Verpflegung und Seminarunterlagen.

Download Programm

Termindetails

Datum

07.10.2025 10:45 - 17:00

Adresse

Leonardo Royal Ulm

Mörikestraße 17

89077 Ulm

Anmeldung

Programm der Live Session