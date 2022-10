interdomus Haustechnik auf der Branchentreff DIREKT

„Die neue Ausrichtung der Branchentreff DIREKT kommt uns sehr entgegen“, freut sich Mike Dautermann, Vertriebsleiter interdomus Haustechnik auf die bewährte Branchenmesse, die am 19. Oktober in Dortmund stattfindet. „Als führender Branchenverband haben wir natürlich für Sanitär und Haustechnik optimale Lösungen dabei“, so Mike Dautermann weiter. Mit einem 5-köpfigen Team, darunter ein Kollege der CRONBANK, wird die Dreieicher Verbundgruppe die Fachbesucher vor Ort über ihre Konzepte informieren.