Sowohl am Waschtisch als auch in der Dusche leisten sie einen wichtigen Beitrag zu einem inklusiven Bad. Barrierefreie Armaturen sind für alle Menschen – unabhängig ihrer körperlichen Fähigkeiten – leicht zu bedienen und zu erreichen. Sie verfügen beispielsweise über Bedienelemente, die sich gut erkennen, einfach greifen und verwenden lassen. Bei HEWI finden sich jetzt neu System-Armaturen mit verlängertem Hebel, die mit geringem Kraftaufwand nutzbar sind. Barrierefreie Armaturen sorgen so für mehr Komfort und Sicherheit im Badezimmer. Dabei gibt es unterschiedliche Modelle: www.hewi.com/de/mag/barrierefreie-armatur