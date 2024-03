Standort Celle

Wachstumsbranche - Wärmepumpen / Erneuerbare Energien

Mitarbeiter Dokumentenmanagement (ELO) & Digitalisierung m/w/d

Analyse und Gestaltung von Geschäftsprozessen, Workflows und Datenstrukturen

Einführung moderner IT-Tools, Anwenderschulungen, Business Support

QUALIFIKATION

Verfügen Sie über zumindest erste Erfahrung in der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und der damit verbundenen Implementierung moderner IT-Tools und Lösungen im Bereich Business Support? Haben Sie ein gutes Verständnis für Abläufe, Prozesse und Strukturen sowie für Zahlen- und Datenströme und wissen wie man Projekte erfolgreich steuert? Sind Sie versiert in der Anwendung der gängigen MS Office Produkte und hier insbesondere Excel und bringen ein grundlegendes Verständnis hinsichtlich der Systematik von ERP-Lösungen, Datenbanken und Data-Warehouse-Tools mit? Haben Sie idealerweise - jedoch nicht als Bedingung - auch schon mit dem Dokumentenmanagementsystem ELO gearbeitet? Sind Sie stark in Analyse, Konzept und Methodik, denken und handeln abteilungsübergreifend und können überzeugend präsentieren? Kennt man Sie als kommuni­kative und lösungsorientierte Persönlichkeit mit ausgeprägter Teamfähigkeit und suchen Sie nun eine neue Aufgabe in einem Unternehmen mit exzellenter Zukunftsperspektive?

UNTERNEHMEN

Wir gehören seit Jahrzehnten zu den führenden und innovativen Herstellern nachhaltiger Heizungs- und Lüftungssysteme in Europa. Unser Streben ist es, umweltfreundliche Anlagen und hochwertige Produkte im Einklang mit der Natur zu entwickeln. Mit neuen intelligenten Technologien nutzen wir natürliche Ressourcen und bieten effiziente und zukunftsorientierte Lösungen für die Versorgung mit Heizung, Warmwasser, Kühlung und Lüftung. Im Rahmen unserer Strategie zur langfristigen Unternehmens­entwicklung möchten wir auch den Bereich Business Support und Digitalisierung weiter ausbauen und suchen hierfür eine aufgeschlossene und kommunikative Persönlichkeit mit eingangs beschriebenem Profil.

AUFGABE

In dieser Position sind Sie der zentrale Ansprechpartner bei allen Fragen rund um das Thema Digitalisierung und Dokumen­tenmanagement. Als Bindeglied zwischen unserem externen Implementierungspartner, den Mitarbeitern in den einzelnen Fachabteilungen und unseren internen IT-Spezialisten analysieren Sie bestehende Prozesse, Strukturen und Datenströme und beraten proaktiv. Sie definieren die Anforderungen an Softwaretools, initiieren und steuern Projekte und sind federführend bei deren Realisierung. Darüber hinaus begleiten Sie die Weiterentwicklung bestehender und die Implementierung neuer Tools und Lösungen und tragen somit maßgeblich zur weiteren Digitalisierung unser Geschäftsprozesse und Abläufe bei. Sie sind primär in unserer Firmenzentrale in Celle tätig, können jedoch nach der Einarbeitung tageweise im Homeoffice arbeiten.

Telefonische vorab-information unter

+49 (0) 69 - 959 325 389 (Herr Brackmann)

+49 (0) 69 - 959 325 365 (Herr Stauß)

Weitere Informationen zur Aufgabe und zum Unternehmen erhalten Sie von Herrn Rene Brackmann unter 069 - 959 325 389 oder Herrn Jürgen Stauß unter 069 - 959 325 365 bei der von uns beauftragten ASKADO Unternehmensberatung. Oder Sie schreiben ihnen zur Projektnummer RB/JS 12938 per E-Mail an team(at)askado4hr.com.

Umgehende Reaktion und absolute Diskretion sind für uns selbstverständlich.