ATEC macht’s möglich: In wenigen Schritten zur Geräuschreduktion – wie hier mit der Schallschutzhaube eSILENT HT. Bild: ATEC GmbH & Co. KG, Neu Wulmstorf

Ein typisches Sanierungsprojekt in Bochum: Die Luft-Wärmepumpe in einer Einfamilienhaussiedlung sollte sich leiser in ihr Umfeld einfügen. Dies ließ sich schnell und einfach mit der eSILENT HT Schallschutzhaube der ATEC GmbH & Co. KG umsetzen. Nach wenigen Montage-Schritten befand sich die Wärmepumpe unter der praktischen und geräuschdämpfenden Schale.

Alle Schallhauben der eSILENT-Serie von ATEC sind in Modulbauweise konzipiert und mit nur wenigen Griffen montierbar. Sie bestehen aus rostfreiem Stahl mit selbstheilender Spezial-ZM310-Beschichtung und sind daher besonders witterungsbeständig (sogar seeluftbeständig). Zudem schützen sie vor Vandalismus, Diebstahl und Hagelschlag. Neben variablen Größen kann auch die Luftansaugung zwischen hinten/vorn oder seitlich/vorn gewählt werden. Die eSILENT HT lässt sich herstellerunabhängig einsetzen, nicht nur für Wärmepumpen, sondern auch für Klimageräte, Kälteanlagen und weitere Geräte.

Zusätzlich zur Ausführung in Silbergrau fertigt ATEC auch in RAL-Farben, damit sich die Haube dezent in die Umgebung einpasst. Dank des modularen Aufbaus führt das Fachpersonal die Montage mit wenigen Handgriffen aus. Wie unkompliziert die Nachrüstung einer Schallhaube funktioniert, zeigt das hier abgebildete Beispiel anhand einer Waterkotte Luft-Wärmepumpe Basic Line Split.

Weitere Informationen über das Schallschutzhauben-Sortiment sind auf der ATEC-Website zu finden. Für Interessierte stellt ATEC eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung der eSILENT HT in stehender Position zur Verfügung.