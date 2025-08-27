Duschpaneel mit Frischwasserstation: CONTI+ CONFRESH wurde insbesondere für Objekte entworfen, die durch Betriebsunterbrechungen (wie z.B. Sommerferien) eine höhere Anforderung an die hygienische Trinkwarmwassererzeugung stellen. Die integrierte Frischwasserstation nutzt das Heizungswasser von zentralen Wärmequellen direkt vor Ort und erwärmt das kalte Trinkwasser über den integrierten Plattenwärmetauscher. Copyright: CONTI+
27.08.2025  Pressemeldung Alle News von CONTI+

Für Objekte mit Kaltwasseranschluss: CONTI+ CONFRESH Duschpaneel mit Frischwasserstation

Gerade ältere öffentliche, halböffentliche und gewerblich genutzte Gebäude verfügen oftmals über eine nicht mehr zeitgemäße Technik und sanierungsbedürftige Duscheinrichtungen. Hier gestaltet sich jedoch eine komplette Neuinstallation als besondere Herausforderung, denn in der Regel sind nur Kaltwasseranschlüsse vorhanden. Als ebenso intelligente wie nachhaltige Lösung empfiehlt sich hier CONTI+ CONFRESH. Das elektronische Duschpaneel mit thermostatischer Mischeinrichtung, robustem Piezo-Taster und integrierter Frischwasserstation nutzt das Heißwasser von externen, zentralen oder dezentralen Wärmequellen direkt vor Ort und erwärmt das kalte Trinkwasser über den integrierten Plattenwärmetauscher. So ist frisches und wohltemperiertes Duschwasser garantiert – zu jeder Zeit.

Mit den CONTI+ CONFRESH Duschpaneelen stellt der Armaturenhersteller aus Wettenberg einmal mehr seine Expertise im Bereich Sanieren, Renovieren und Modernisieren unter Beweis. Die Paneele sind ab sofort lieferbar.

Weitergehende Informationen zu den CONTI+ CONFRESH Duschpaneelen mit integrierter Frischwasserstation erhalten Sie hier.

CONTI Sanitärarmaturen GmbH
CONTI Sanitärarmaturen GmbH
Hauptstr. 98
35435 Wettenberg
Deutschland
Telefon:  +49 641 98221 0
www.conti.plus
