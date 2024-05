Für den barrierefreien Duschplatz wurden hier kombiniert: F4LT-Med Thermostat-Wandbatterie, Handbrause und MEDCARE Winkel¬griff mit integriertem Handbrausehalter und Duschklappsitz in Basaltgrau.

In Kliniken und Pflegeeinrichtungen sind Hygiene, Sicherheit und Ergonomie essenziell.

Die speziell für das Gesundheitswesen konzipierten Produkte von KWC Professional tragen die­sen Aspekten in puncto Funktionalität und Materialwahl Rechnung. Das Produktprogramm für den Gesundheitsbereich wird ab sofort mit neuen barrierefreien MEDCARE-Ausstattungselemen- ten erweitert.

Die Stütz- und Haltegriffe in Basaltgrau überzeugen mit angenehmer Haptik und einem gut zu greifen­den, ergonomischen Durchmesser von 32 mm. Neben Haltegriffen in verschiedenen Längen gehören ein 90° Winkelgriff und WC-Stützklappgriffe zum Programm. Beim Winkelgriff mit Handbrausehalterung und dem WC-Stützklappgriff mit Spülauslösung bieten die Funktionskomponenten in Weiß eine visuelle Orientierung für die Nutzer*innen nach dem bewährten 2-Sinne-Prinzip.

Dieses kontrastierende Prinzip findet sich auch an den Haltegriffen mit integriertem Farbstreifen der MEDCARE Waschtische und der basaltgrauen Beschichtung am Hebelende der F4LT-Med Stand- und Wandbatterien für Patienten- und Pflegebäder von KWC Professional wieder.

Ein ellbogenbedientes Spendersystem für Flüssigseifen und Desinfektionsmittel vervollständigt das MEDCARE Accessoire-Programm für verschiedene Waschplätze im Gesundheitswesen.

Zum Sortiment gehören MEDCARE Spender mit kurzem Edelstahlhebel für Patientenbäder und mit lan­gem Armhebel für Ärzte- und OP-Waschanlagen oder unreine Arbeitsräume. Die basaltgraue Farbge­bung des Auslaufs harmoniert mit den weiteren MEDCARE Ausstattungselementen und Farbmarkierun­gen des Produktprogramms für das Gesundheitswesen von KWC Professional.

Der einfache und schnelle Wechsel der Einwegpumpen aus dem Zubehörprogramm von KWC Professi­onal und das spülmaschinengeeignete (bis 60° C), robuste Edelstahlgehäuse tragen zum Hygienekon­zept bei. Eine optional erhältliche Tropfschale vervollständigt das hygienische Gesamtbild. Die Einweg­pumpen dosieren zuverlässig 1,5 ml pro Hub. Ein vollständig recycelbarer Kunststoffbeutel schützt die Pumpe vor Verunreinigung und dient beim Einsetzen der Pumpe als Handschuh. Zwei seitlich ange­brachte Flügel sorgen dafür, dass die Pumpe nach dem Flaschenwechsel unbrauchbar wird. Die Spen­der in beiden Hebelvarianten sind jeweils für Euroflaschen mit 500 und 1000 ml erhältlich. Die Eurofla­schen mit Desinfektionsmittel oder Flüssigseife gehören nicht zum Lieferumfang des Herstellers.