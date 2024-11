Seit mehr als 20 Jahren fertigt der Haustechnik-Spezialist mehrere Millionen PPSU-Fittings pro Jahr am Standort in Königsberg – Qualität made in germany. Mit dem Mehrschichtverbundrohr aus Kunststoff und den Fittings aus Kunststoff bringt FRÄNKISCHE zusammen, was zusammen gehört.

Zahlreiche Vorteile machen die alpex-Fittings aus PPSU zur idealen Lösung fürs Leitungssystem:

✔ bleifrei

✔ korrosionsfrei

✔ chemisch beständig

✔ inkrustationsfrei

✔ formstabil

✔ vereinfachte Installation

✔ hohe Langlebigkeit

Als Experte im Bereich PPSU bietet FRÄNKISCHE nicht nur hochwertige Produkte, sondern auch fundierte Kenntnisse und verlässliche Lösungen für eine zukunftssichere Trinkwasserinstallation.

