Alle Informationen unter viessmann.de/woche-waermepumpe

Viessmann Climate Solutions freut sich, im Rahmen der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) und der Deutschen Energie-Agentur (dena) initiierten „Woche der Wärmepumpe“ vom 4. bis 10. November aktiv mitzuwirken. Die Aktionswoche zielt darauf ab, das Bewusstsein für Wärmepumpen als zentrale Technologie der Energiewende zu stärken und ihre Vorteile in Bezug auf Klimaschutz und Energieeffizienz bekannter zu machen. Viessmann Climate Solutions ist Teil der Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), einem weltweit führenden Anbieter von intelligenten Klima- und Energielösungen.

Im Laufe dieser Woche organisiert Viessmann Climate Solutions deutschlandweit zahlreiche Informationsveranstaltungen in ihren Verkaufsniederlassungen (online und vor Ort) sowie an öffentlichen Orten. Besucherinnen und Besucher erhalten praxisnahe Einblicke in die Funktionsweise einer Wärmepumpe sowie in die zahlreichen Vorteile dieser regenerativen Technologie und können sich individuell beraten lassen.

Während der Veranstaltungen räumen die Viessmann Climate Solutions Expertinnen und Experten auch mit Mythen rund um die Wärmepumpentechnologie auf und bieten individuelle Beratung dazu, wie diese Technik in den unterschiedlichsten Gebäudetypen integriert werden kann. Darüber hinaus wird es an vielen Standorten Fachvorträge geben, die über die aktuellen staatlichen Förderprogramme informieren. Beleuchtet werden die verschiedenen Förderoptionen und es wird erklärt, wie Hausbesitzerinnen und -besitzer diese finanziellen Anreize optimal nutzen können.

Aktionswebsite mit allen wichtigen Informationen

Ein Blick auf die Aktionswebsite viessmann.de/woche-waermepumpe lohnt sich in jedem Fall. Hier finden Interessierte alle Details zu den geplanten Veranstaltungen im jeweiligen Bundesland sowie die Info, ob eine vorherige Anmeldung benötigt wird.

Das Ziel von Viessmann Climate Solutions ist es, die Funktionsweise einer Wärmepumpe im konkreten Anwendungsfall für alle greifbar und verständlich zu machen und so noch mehr Menschen zu motivieren, sich mithilfe dieser innovativen Technologie für das Eigenheim im Kampf gegen den Klimawandel zu engagieren und die ganz persönliche Energieautarkie deutlich zu erhöhen. Mit über 50 Veranstaltungen zwischen dem 4. und 10. November 2024 wird ein erster wichtiger Schritt gegangen, auf den das Unternehmen zukünftig aufbauen möchte.

Nationale Woche der Wärmepumpe: Bewusstsein für Klimaschutz und Energiewende

Die „Woche der Wärmepumpe‟ ist eine bundesweite Initiative, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klima (BMWK) und der Deutschen Energie-Agentur (dena) vom 4. bis 10. November 2024 ins Leben gerufen wurde, um die Öffentlichkeit stärker über die Potenziale von Wärmepumpen im Hinblick auf Klimaschutz und Energieeffizienz zu informieren. Ziel der Woche ist es, durch regionale Veranstaltungen und Expertenbeiträge in ganz Deutschland das Bewusstsein für nachhaltige Technologien zu schärfen und Verbraucher konkrete Lösungen für den Umstieg auf klimafreundliche Alternativen aufzuzeigen. Wärmepumpen spielen dabei eine zentrale Rolle, weil sie eine kosteneffiziente und umweltfreundliche Klimalösung bieten, die den CO₂-Ausstoß erheblich senken kann.